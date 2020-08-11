Не хотели самоизоляции: на Харьковщине за неделю украинцы трижды пытались подкупить пограничников

В течение недели на Харьковщине украинцы, пересекающие границу, трижды пытались подкупить пограничников, прилагая к документам различные суммы денег в виде взяток за беспрепятственное пересечение границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Так, пограничники зафиксировали три попытки предоставления неправомерной выгоды за решение проблемных вопросов, связанных с пересечением границы.

Украинцы, пересекающие границу, предлагали им денежные вознаграждения в размерах 1000 гривен, 150 долларов США и 500 рублей РФ за беспрепятственное пересечение границы, чтобы избежать самоизоляции, а также чтобы не устанавливать приложение «Действуй дома».

Все случаи предложения взяток были задокументированы пограничниками. По всем попыткам подкупа пограничников к национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовных преступлений по ч. 1 ст. 369 УК Украины (Взятка или предоставление неправомерной выгоды).