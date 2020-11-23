Не хватает кислорода. В Харькове недостаточно мест для больных на ковид: об этом сообщил Максим Степанов

Харьковщина – один из регионов, где не хватает кроватей с кислородом. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Минздрава, Максим Степанов.

Максим Степанов, министр здравоохранения:

У деяких місцях у нас напружена ситуація. І місто Київ, і Черкаська область. Ми вважаємо, що там їх недостатня кількість, але є чітке розумінні із місцевою владою щодо кількості ліжок з підведеним киснем.

Так, в харьковской областной инфекционной больнице сейчас 280 коек для пациентов с ковид, и реанимация на 26 коек. Все они всегда заполнены. Эта статистика не меняется уже давно, и хотя сейчас больных стало немного меньше, кислородных концентраторов так же не хватает. Сейчас для нужд пациентов подключены более 60 тыс. концентраторов и оборудованы 150 кислородных точек в детском и взрослом отделениях, где лечат больных коронавирусом. Поэтому, продолжается установка новых кислородных магистралей, которые помогут уменьшить нагрузку, считает консультант инфекционки, Владимир Корсунов.

Владимир Корсунов, консультант Харьковской областной клинической инфекционной больницы:

Те, що стосується нашої лікарні і дорослої, і дитячої інфекційної лікарень, то дійсно поки що не провели кисневі магістралі, але цим зараз займаються, тому що незручно, коли частина дорослих пацієнтів знаходиться в приміщенні дитячої лікарні, і як ви бачите ліжка обмерзає, і тиск кисню дуже часто знижується, що не дозволяє забезпечити пацієнтів необхідним потоком кисню.

За последние сутки в регионе впервые зафиксировали необычно низкое количество новых заражений: чуть больше двухсот человек. Впрочем, радоваться низкого прироста больных - рано - считает иммунолог Андрей Волянский.

Андрей Волянский, зав. лаб. имунореабилитологии института им. Мечникова:

Я думаю, что причина в том, что мы имеем данные за выходные дни. А в выходные дни всегда фиксируется меньше случаев заболевания. И говорить объективно, что идет на спад эпидемический процесс в нашей области, мы сможем, если увидим, что и завтра и в последующие дни это количество тоже будет невысоким. Харьков еще не прошел первую волну, то есть наш сегодняшний уровень – это примерно 250 летальных исходов на миллион жителей.

Иммунолог также отмечает, что пока наблюдать результат от карантина выходного дня - рано. Более того, убеждает Волянский, если в ближайшее время страна и в дальнейшем будет показывать прирост более чем пятнадцать тысяч больных в сутки, то придется идти на общенациональный лок-даун.