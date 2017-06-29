"Не ищи геройства на войне, его там нет. Оно есть в жизни!" - Харьковчанин Валерий Щетитин создает диорамы

Это май 45 года, прилетает предвестник счастья – аист, ну и все оно компонуется. Чтобы соответствовало все действительности. Аист в мае прилетает, зелень расцветает, солдаты немца погнали на запад !

Харьковчанин Валерий Щетинин - в мирном городе, сидя за письменным столом, проживает эпоху военного времени, начиная с 1939 года. Его хобби - стендовый моделизм или изготовление диорам, связанных со Второй мировой войной. Дедушка Валерия пошел рядовым солдатом защищать Родину и пропал без вести в 1943 году. Его письма и биография вдохновляют мастера. Первую работу "Солдаты на привале" - Щетинин сделал 25 лет назад, просто в голове, говорит мужчина, возник сюжет и из подручных материалов он сделал статичную диараму:

Валерий Щетинин, мастер стендового моделизма

Это моя первая диарама - это сода, имитация снега, здесь я еще хочу калину красную на снегу. Надо имитировать максимально все. Допустим, вот автомобиль приехал, вот следы от автомобильных шин. Там какие-то запыленности, где-то припорошило снегом

Создавать диорамы Валерий Щетинин научился самостоятельно. К каждой экспозиции тщательным образом готовится, штудирует литературу, ищет в магазинах соответствующую бутафорию героям и все необходимые детали для будущего шедевра. Например, самая большая работа мастера "Кораблики надежды" - создавалась в течение пяти лет. Посвящена американским солдатам, которые участвовали во второй мировой, они разминируют мост, главный герой стоит под мостом и пускает бумажные кораблики. Все настолько реалистично, что автор диарамы воссоздал даже дым из папиросы, которую раскуривает американский боец:

Валерий Щетинин, мастер стендового моделизма

Здесь оружие убийства лежит – вот винтовка, и маленький бумажный кораблик. И текст, когда приближается тревожная минута всегда хочется думать о лучшем. Что касается материала, то здесь скалы это полиуретан, ни одного нету камня настоящего, это все с алебастра сделано, это тоже пенопласт, даже сидит орел со змеей в клюве.

Харьковчанин свои работы часто возит на выставки в Киев и Львов. Все диарамы, а их у Щетинина больше тридцати просто стоят в коробках в квартире. Ни одну из них он продавать не собирается, хотя были предложения и из-за границы и из Украины. Признается, пока в душе не может их отпустить. Последняя диарама, посвященная АТО, по эмоциональной составляющей сильнейшая из всех работ, говорит Валерий. Он отложил все и трудился над ней в течение года. Ее название "Размышления о геройстве":

Валерий Щетинин, мастер стендового моделизма



Для меня герой, который воспитывает достойно детей. И вот папы бегут, тянут воздушные змеи, танк термозит пыль! Но им все равно они никого вокруг не замечают, они радостные

Валерий Щетинин хочет создать работу посвященную своему деду и отцу. Он уже даже название придумал "Белый лебедь". А еще в будущем хочет отойти от военной тематики и создать цикл диорам-миниатюр, который назовет "Истории из жизни".