Не ухаживала и не выгуливала: у харьковчанки из квартиры забрали шестерых истощенных собак

На Салтовке из квартиры харьковчанки изъяли 6 собак, которых она приводила домой с улицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КП «Центр обращения с животными».

По данным службы, в начале декабря зоозоащитникам поступила жалоба от жильцов дома по ул. Гвардейцев-Широнинцев 49-Г о жестоком обращении с животными.

Жильцы дома сообщили сотрудникам предприятия, что их соседка около 5 лет собирала в своей квартире собак с улицы.

«За животными женщина не ухаживала, не выгуливала, собаки сильно истощены. Соседи часто слышали вой и скулёж собак, по их предположению, собак избивали. Из-за отсутствия выгула когти собак не стачивались как положено, были очень отросшие, поэтому им было больно ходить, а также собаки справляли свои природные нужды прямо в квартире. В результате моча животных просочилась сквозь бетонные плиты к соседям этажом ниже. Со слов соседей, собаки обитали в комнате, в то время как хозяйка жила на кухне», - рассказали в Центре обращения с животными.

Сегодня зоозащитникам удалось забрать из квартиры харьковчанки в городской приют для животных последнюю из 6 собак.

Хозяйка животных согласилась с доводами зоозащитников, что не имея постоянного места работы и стабильного дохода, она не может обеспечить своим животным хорошие условия.

«Хозяйка осознала, что лучшее решение в данной ситуации - передать собак в приют для дальнейшего пристройства», - рассказали зоозащитники, добавив, что все животные обследованы ветеринарами, и им уже начали оказывать необходимую ветеринарную помощь, приручать (так как они совершенно дикие) и откармливать. Вместе с этим будут предприниматься все меры для пристройства животных в новые семьи.

В пресс-службе горсовета также отметили, что в функции КП “Центр обращения с животными” входит контроль за соблюдением “Правил содержания домашних животных в Харькове. По данным горсовета, в настоящее время в работе находится 14 жалоб от населения на нарушение этих правил.