Не коронавирус: в Индии госпитализировали более 220 человек из-за неизвестной болезни

В одном из южных штатов Индии из-за неизвестной болезни госпитализировали минимум 227 человек. Еще один человек скончался, передает ВВС.

Отмечается, что больных протестировали на коронавирус. Результат оказался отрицательным. У пациентов наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. 170 человек уже выписали из больницы.

Как отмечают местные СМИ, люди стали обращаться к медикам в субботу, 5 декабря. Симптомы неустановленной болезни проявились у 45 человек. Все они живут в разных районах города.

«Больных людей, особенно детей, внезапно начато тошнить после того, как они пожаловались на жжение в глазах. Некоторые из них потеряли сознание или перенесли приступы судорог», - заявил один из медработников государственной больницы Элуру, передает Indian Express.

Главный министр штата Джаганмохан Редди заверил, что в Элур отправляются специальные медицинские бригады для расследования причины болезни.

Эксперты рассматривают несколько версий возникновения заболевания, в частности отравления вследствие загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.