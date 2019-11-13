Не нужно бояться обращаться: в Харькове разработали городскую программу противодействия наркотикам

602-й микрорайон, Салтовка. Здесь почти на каждом доме, гараже или заборе можно увидеть рекламу уличных наркотиков - номера телефонов или ссылки на интернет-страницы, через которые их заказывают.

Дилеры получают деньги на банковские карточки, а психотропные вещества оставляют в так называемых "закладках" - тайниках в подъездах и дворах, а их координаты сбрасывают клиентам. Таким образом уличные наркотики получили массовое распространение, ведь подросткам их легче купить, чем бутылку пива.

Время от времени проходят специальные акции по зарисовке этих надписей, но наркодилеров это не останавливает. На следующий день появляются новые нелегальные объявления.

Валентина, жительница дома

От такими большими написано что-то, а потом вот это вот, тут уже приходила целая группа ребят и стирали чем-то, и прыскали, так что тут.. Это уже по стиранному написали? Это уже по стиранному новое написали

Социальные работники, наркологи, активисты и чиновники говорят: уже понятно, что просто зарисовкой надписей проблему не решить, поэтому разработали общую городскую программу противодействия наркотикам. Ее задача - донести до тех, кто уже попробовал наркотики, колеблется или знает наркозависимых, информацию о том, как побороть зависимость.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и соц. защиты населения

Плануємо проводити такі масові загальноміські заходи, які б мали таку резонансну спрямованість, щоб після них ще довго-довго розмовляли на ці теми, які б обговорювалися на цих заходах.

Проблемой многих наркозависимых является то, что они боятся, что кто-то узнает об их болезни в школе или вузе, поставят на учет, из-за чего могут возникнуть проблемы в дальнейшем. Но в рамках программы, говорят медики, существуют конфиденциальные бесплатные консультации, конфиденциальное лечение, социальная работа, которая позволяет избавиться от зависимости без привлечения лишнего внимания. Главное, говорят специалисты, действовать быстро и не дать болезни развиться, не давить на тех, кто попробовал наркотики, а помочь.

Денис Клименко, руководитель медцентра "Альтернатива"

Не нужно бояться обращаться, тем более, что есть учреждения, в которых консультации и помощь оказываются конфиденциально. Все документы, которые предоставляются в медицинские центры для помощи, остаются исключительно в стенах этого же учреждения

По статистическим данным общественных организаций, в Харькове количество людей, употребляющих только инъекционные наркотики, уже достигает 6000. Из них более 50% - молодежь до 30 лет.