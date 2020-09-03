«Не порадовала активностью местная власть», - Фельдман высказался по поводу «Коксохима»

Заводом «Коксохим» занялись правоохранители, накануне там прошли обыски - открыто два уголовных производства по «Загрязнению атмосферы» и «невыплаты заработной платы" работникам. По словам народного депутата Украины Александра Фельдмана — это все благодаря совместными усилиями госструктур, депутатов, экологов и местных жителей, которые вышли на пикет, потому как крайне устали травиться воздухом с вредными выбросами в собственных квартирах.

Александр Фельдман, народный депутат Украины

Для этого понадобилось, чтобы отчаявшиеся жители Новобоварского района Харькова перекрывали дорогу, а наш парламентский комитет по вопросам экополитики и природопользования взял решение проблемы вредных выбросов в этом районе под свой контроль. Теперь подключились и Госэкоинспекция, и Госпотребслужба, и Госслужба по ЧС, и санитарно-эпидемиологическая служба. Не порадовала активностью, к сожалению, местная власть – Кернес ограничился постом в соцсетях. Но отсутствие у него особого желания защищать права харьковчан уже никого не удивляет, на этом ведь денег не «наваришь». Что ж, обойдемся и без него.

Александр Фельдман надеется, что опять же совместными усилиями правоохранительных органов и всех неравнодушных людей - эта проблема будет решена, и горожане вернут себе право дышать свежим воздухом.