Не прислали денег ни по почте, ни на банковскую карту. Почему задерживают выплату пенсий в Украине и когда решится проблема?

Задержки выплат пенсий по всей Украине начались около недели назад, в некоторых случаях составляли 2-3 дня, а часть людей ждут получения своих денег до сих пор. При чем, средства не перечисляли ни пенсионерам, которые получают деньги в кассах на почте, ни украинцам, которым деньги приходят на банковскую карту.

Нина, пенсионерка:

Три дня задержки. Больше не было. - А получили уже? - Да, да, уже получили.

Валентина, пенсионерка:

Та не прийшла пенсия, не. В этом месяце не прийшла. Пенсия, то по 25 число виплачується, а її нема. Що вродило, те й їмо, єсть город. ну и все. Огурець, помідор вже свій, от і викручуємося так.

Петр, пенсионер:

Ну были, но вчера перечислили, но там единственный вопрос, как задал Гройсман, найти виновного, вот это самое сложное.

В Пенсионном Фонде сообщили в официальном заявлении, что смещение графика выплат, связано с кассовыми разрывами поступления единого социального взноса, то есть, отчислений из зарплат украинцев для социальных выплат пожилым людям в этот раз не хватило. В ПФ обещают решить проблему до конца недели. На Харьковщине, подчеркивает руководитель областного управления фонда Виктор Ачкасов, все пенсионеры региона, а это около 850 тысяч человек, должны получить деньги до 1 августа.

Виктор Ачкасов, глава ГУ Пенсионного Фонда в Хар. обл.:

Были задержки и уже вчера 116,4 миллиона мы получили. Они отправлены на почтовое отделение. Почта, по сути, закроет все эти пенсии. По почте проблем не будет. У них сегодняшний, завтрашний день для того, чтобы вынести эти деньги. По банкам - мы профинансируем сегодняшний день и завтрашний день. И в полном объеме эта выплата будет закрыта.

Чтобы решить проблему по всей Украине, выделить Пенсионному Фонду кредит для покрытия кассового разрыва по поступлению ЕСВ и финансированию июльских выплата пообещали в Государственной казначейской службе. Тем временем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что собирается инициировать служебное расследование относительно ситуации с задержкой пенсий, чтобы разобраться в ситуации и не допустить её повторения.