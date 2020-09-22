Не рушить, а сберечь: харьковчане обеспокоены уничтожением старинных достопримечательностей города из-за строительства новостроев

Человек, который ранее не бывал на улице Куликовской, может и не догадаться, что за этой новостройкой скрывается столетний особняк. Он, как и соседний дом, является памятником архитектуры местного значения, но новое строительство не только скрыло дом от горожан, но и грозит обрушить оба здания, считают местные жители.

Виктор Жулидов, строитель, местный житель

Если мы присмотримся, мы видим - уже в углу скололся блок, потому что это неправильно, стена не несет, ну и непонятно, что дальше происходит с памятником за этой застройкой. Это памятник архитектуры, а даже в нормах показано, что мы должны его видеть не больше 30 градусов, какие 30 градусов, он полностью закрывается новостроем!

Сергей Сутулов, местный житель

Я воспринимаю это, как один из самых серьезных примеров беззакония, в городе и дальше, потому что из таких мелочей, с которых все начинается, люди захватывают городскую землю, строятся без всяких документов, и самое страшное, что к этим нарушениям причастны как раз те, кто призван охранять закон.

Это не единственный пример, когда древние усадьбы уничтожаются, а на их месте вырастают многоэтажные новостройки. Или реконструкция здания сводит на нет его ценность. Начало и конец Куликовской, Гоголя, 2, Скрипника, 7, Сумская, 28, Дом без крыши в Театральном переулке, а теперь и особняки на Мироносицкой, 62-64. Это те здания, говорят архитекторы, которые были и могли бы дальше быть визитной карточкой города. Однако их перестраивают. Часто с нарушением закона. А иногда и потому, что чиновники вовремя не приняли меры по защите тех или иных зданий.

Так, на прошлой сессии горсовета под застройку были отданы эти площадки на Мироносицкой. По словам оппонентов мэра, этого нельзя было делать, ведь они находятся в так называемой розовой зоне города, где запрещено новое строительство. Но усадьбы по каким-то причинам не были своевременно внесены в реестр памяти достопримечательностей, а поэтому де-факто не защищены законом.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Там є письмо з обласної державної адміністрації, що це не є культурною спадщиною, не є пам»ятка архитектури та монументального мистецтва, й у нас немає ніякої зоборони.

Екатерина Кублицкая, архитектор

На сьогодні у нас дуже мало об"єктів, які збереглись у тому вигляді, які були с початку будівництва. Окрім цього, будинки, які позаду мене, вони цікаві, тому що вони зберегли просторову автентичність у структурі міста. Крім цього, дуже цікаво, що це така пошукова архітектура.

Пока не началось строительство, группа неравнодушных горожан и архитекторов планирует обратиться к облгосадминистрации с обоснованием и предложением все такие внести усадьбы в реестр памяти достопримечательностей местного значения, но, говорят активисты, они понимают, что просто остановить все строительство не является выходом из сложившейся ситуации.

Ведь бюджетных средств на поддержку объектов никогда не хватит, а потому законодатель должен создать такие условия, например, налоговые льготы, чтобы инвесторам и застройщикам было выгодно реконструировать и восстанавливать старые дома, как это сделано в богатых странах Европы.

Ведь пока закон о сохранении архитектурного наследия в Украине не действует, историко-архитектурный план Харькова, который был утвержден только в этом году, пока является документом без применения.

Екатерина Кублицкая, архитектор

Його дуже важко, практично неможливо застосувати у дію. Тобто немає положень, немає підзаконних актів, які б допомогли чиновникам застосувати важелі, немає ніяких зацікавлень для потенційних інвесторів.

Елена Роффе-Бекетова, общественный деятель

Ми маємо не просто зберігати ці будівлі, ми маємо навчитися їх використовувати, ми маємо навчитися використовувати культурну спадщину, це те, що дійшло до нас, те, що попало до нас в руки, ми не маємо права це викідати.

В облгосадминистрации говорят, что если дома не является памятками, они повлияют на решение городских властей о застройке не могут. А там где речь идет о памятке, также не удается реагировать оперативно.

В строительстве на Куликовской в ​​ХОГА видят нарушения закона, но потому, что областной ГАСК не сформирован, заявление было направлено в полицию. Уголовное дело открыто, но решение о законности строительства примет суд.