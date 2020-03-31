Не самоизолировались: на границе с РФ выявили нарушителей карантина

На границе с РФ в Харьковской и Сумской областях выявили нарушителей карантина на границе с РФ пограничники Украины обнаружили нарушителей карантина.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, двое граждан Украины 1982 и 1964 рождения, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска «Юнаковка» и «Плетеневка».

"Сделали они это вопреки взятым на себя обязательствам, ведь, въезжая в Украину, они собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции", - рассказали в Госпогранслужбе.

Как отмечается, нарушители пренебрегли своими обещаниями и пытались выехать из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг.

О выявленных правонарушениях пограничники сразу сообщили сотрудникам Национальной полиции.

На нарушителей карантина составили административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

Дальнейшую их судьбу решит суд.

По данным ГПСУ, таких же нарушителей пограничники выявляли 27 марта и 29 марта.

«Постоянно обращаемся к гражданам с просьбой оставаться дома, чтобы уменьшить передачу инфекции и спасти жизни людей, в том числе ваших родных и близких людей!», - призывают в ГПСУ.

Напомним, нарушение правил по карантину людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями влечет за собой наложение штрафа от 17 до 34 тысяч гривен.