«Не сажайте нам цветочки, поменяйте нам трубы», - харьковчане устали от аварий на трубопроводах

Сегодня на улице Верхней Гиевской работают сотрудники с КП «Харьковводоканал». Их, по словам местных, сюда приходится вызывать часто, ведь именно в этом месте труба долго не живет. Так с начала года произошел уже третий прорыв, а считая с осени, количество аварий вообще приближается к десятку. Все бы, говорит Николай Шученко ничего, но колодцев или колонок по улице практически нет. Поэтому даже чтобы запастись технической водой приходится искать ближайший автомат.

Николай Шученко, местный житель

Они включают периодически, на день, на два включили и всё потом, следующий прорыв и мы сидим без воды. Обращались, у нас есть жалобы, мы писали в горисполком, получали только отписки. Да, приезжали люди сюда, смотрели. Ну, сказали, что ремонт, так как трубы очень старые, здесь надо полностью менять всю систему, ну, то есть весь трубопровод. Но денег на это нет.

Аварийную службу вызвали накануне, как только вода начала наполнять погреба людей, проживающих ниже уровня прорыва. Коммунальщики воду перекрыли, и сегодня приехали делать ремонт. Говорят, что участок действительно аварийный, впрочем, подачу воды обещают восстановить ближе к вечеру.

Артем Коваль, мастер аварийных работ Холодногорского района КП "Харьковводоканал"

Труба в изношенном состоянии, понятно, им уже по 50 по 60 лет. Поэтому мы сейчас устраняем, ликвидируем аварию, даём людям воду и на завтра планируем замену. Будем смотреть, на сколько изношенные участки трубы. Сегодня я думаю, мы справимся до пяти часов. Если всё будет по плану. - А когда будет вода подана? - До пяти часов.

В результате бесконечных прорывов водой размывается и без того ужасная дорога, говорят жители. Уже доходит до того, что подъезд скорой помощи становится проблематичным, а некоторые таксисты, по словам Людмилы Паршиной, вообще отказываются заезжать на улицу.

Людмила Паршина, местная жительница

Продолжительность между прорывами где-то два три месяца. Хотя бывает и несколько раз в месяц. Ну, ещё есть проблемы у нас. Почему нам не прокладывают канализацию, почему у нас зимой не чистится снег, затруднение в проезде скорой помощи.

Павел Буяк, местный житель

Пожалуйста, не садите нам цветочки, мы их сами посадим. Поменяйте нам трубы и поставьте канализацию. Занимайтесь тем, чем вы должны заниматься.

А вот зрелищный прорыв магистрали водоканала харьковчане наблюдали тоже накануне, на перекрестке Григоровского шоссе и улицы Пермской. Здесь средь бела дня столб воды сорвал люк и бил на высоту около пяти метров.

Григорий Клименко, харьковчанин

Ехал по Комсомольской туда вниз. Так там, всё было залито аж туда до конца. Видимо большой поток воды был. Вот.

В то же время специалисты напоминают, что с первого января этого года, вступил в силу ряд нововведений в законе "О жилищно-коммунальных услугах". Один из них говорит, что в случае если поставщик коммунальных услуг несвоевременно устраняет последствия аварий, то с него можно взыскать штраф.

Николай Максимов, адвокат

Поставщик коммунальных услуг нарушает и не устраняет последствия аварии, то потребитель либо обращается к поставщику коммунальной услуги, что заплатите штраф предусмотренный договором либо напрямую можно сразу же обращаться в суд и взыскивать с поставщика коммунальных услуг штраф предусмотренный договором.

Размер штрафа законом не регулируется, а прописывается индивидуально в договоре о предоставлении коммунальных услуг.