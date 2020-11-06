“Не стоит забывать о гриппе и простуде,” – медики напомнили харьковчанам о сезонных болезнях

Маски, стараюсь, чтобы люди расстояние держали, прошу - вот написали вывеску, чтобы сохраняли по возможности. Все предосторожности

Следят за дистанцией, везде развешены и расставлены санитайзеры, носят маски и даже ограждают торговые точки пленкой, чтобы люди не трогали продукты руками.

Но все равно торговцы отмечают: ограничения из-за пандемии коронавируса существенно повлияли на их работу. Покупателей стало меньше в разы.

Кристина, продавец

Люди все равно боятся ходить. Хотя, понимаете, в супермаркетах - не боятся, а на рынок люди боятся. Тут открытое пространство, мы стоим на улице.

Из-за коронавируса в 2020-м к продуктам, пользующимся большим спросом на рынках и в магазинах, добавились цитрусовые, чеснок и имбирь.

Еще весной в интернете появились публикации, где было сказано, что именно эти продукты помогут в борьбе с «ковидом».

Впоследствии специалисты это опровергли.

Однако искусственный ажиотаж привел к взлету цен, и даже за большие деньги украинцы сметали с прилавков чеснок, лимоны и имбирь.

Сейчас стоимость этих товаров снизилась.

Мандарины стоят от 30 до 70 гривен за килограмм, в зависимости от сорта, лимоны - около 55 гривен, грейпфрут - по 60 за кило, а вот чеснок - около 50 гривен. Невероятного ажиотажа уже нет, однако люди активно их покупают, потому что уверены - это повышает иммунитет.

Зоя, харьковчанка

Имбирь - это же известное средство для повышения иммунитета. Витамины надо, конечно, витамины надо есть - вот вам борьба с «ковидом», и маски.

Кристина, продавец

Имбирь - мы тогда торговали 600 или 650 гривен. Как раз во время начала коронавируса, а сейчас - 160. Весной брали те же самые мандарины, лимон и имбирь гораздо лучше, чем сейчас. Хотя сейчас цены на лимон, имбирь гораздо упали, но особо спросом не пользуются.

Врачи обращают внимание, что на фоне коронавирусной пандемии не стоит забывать о сезонных заболеваниях - гриппе и простуде. И для того, чтобы поддерживать иммунитет, действительно - надо потреблять пищу, богатую витаминами, и больше отдыхать.

Яна Алексеева, семейный врач

Не нужно забывать о том, что это не основные средства для повышения иммунитета. Очень много значит образ жизни, вредные привычки. Для укрепления иммунитета, в первую очередь, нужно вести здоровый образ жизни. Нужно спать минимум 7 часов в сутки и правильно питаться.

В областной инфекционной больнице медики говорят, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в декабре, когда в область придут морозы. Пока же основное внимание врачей приковано именно к борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки на Харьковщине выявлено 803 новых случая. Более 30 000 жителей области, которые заразились ранее, до сих пор находятся под наблюдением врачей.