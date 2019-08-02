"Не те собаки, не те эксперты". Стандарты журналистики от КП "Центр обращения с животными"

Коммунальное предприятие «Центр обращения с животными», как оказалось, не в восторге от того, что Новости «АТН» обнародовали информацию из Единого государственного реестра судебных решений, согласно которому на банковские карточки, телефон и документы наложен арест.

Так, по данным следствия, должностные лица одной из харьковских аптек перечисляли руководителю КП деньги в виде так называемых "бонусов" в размере 5 процентов от суммы, поступающей на счет аптеки, ради предоставления преимуществ при проведении государственных закупок. Также об этом накануне публично рассказал представитель Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

Евгений Лисичкин, ативист ХАЦ

Аптека «Аірмед» створена була в вересні 2017 року. Власник - Ольга Кищинська. Харківська компанія, яка поставками займається по всій Україні. Вона фігурує в різних кримінальних провадженнях по всій Україні

В КП "Центр обращения с животными», не опровергая эту информацию по сути, лишь подчеркивают, что формулировка текста из Единого государственного реестра судебных решений им не понятна.

Между тем директор КП Юлия Цыбулька отметила: подавать апелляционную жалобу на решение суда не собирается.

Кроме этого, зоозащитники обвиняют коммунальное предприятие в ненадлежащем отношении к животным.

Марина Суркова, зоозащитница

Тут тварин не лікують. Ми знаємо, що не лікують. Адже ми неодноразово звідси забирали тварин. Вони хворі, кволі. Тут чума і собача, і кошача бушує

Однако Юлия Цыбулька утверждает, что эти обвинения так же, как и обвинения о якобы перепродаже кормов - клевета. Однако при этом в КП уходят от ответа касательно статистики относительно смертности от чумы.

Елена Лаптий, гл.врач ветер. медицины КП «Центр обращения с животными»

То скільки випадків чуми було зафіксовано у 2018 році? Будьте ласкаві, відповідайте точно. - Ми не проводимо статистичні дослідження. - Але скільки? - Я, ми не маємо статистичних.... Тобто ви це не фіксуєте? - Фіксуємо, ми маємо… - Покажите вашу квалификацию - вы кто?

А еще коммунальщикам не понравилось, что не те собаки были показаны в сюжете «АТН» о злоупотреблениях «Центра обращения с животными»

Юлия Цыбулька, директор КП «Центр обращения с животными»

Условия содержания животных в приюте вы снимали вчера?! Ну, ответьте на мой встречный вопрос, потому что я не знаю, если вы не ответите, как на ваш ответить. Вы снимали центр содержания животных? - Ми перебували на території, на яку нас змогли … - Вы подходили к вольерам, вы видели, как содержатся животные? – Так, ми бачили, але ж це не вся територія притулку – Ну, карантин, извините, уважаемые

Сотрудники «Центра обращения с животными» искусственно создали препятствия для попадания съемочной группы АТН в так называемую «чистую зону».