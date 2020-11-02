"Не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную дистанцию" Тройное ДТП в центре Харькова

Тройное ДТП в центре города произошло сегодня в полдень. Александр - водитель автобуса - за рулем почти полвека. Рассказывает, за такой солидный стаж на дороге, хорошо изучил, что такое безопасная дистанция, однако сегодня ее ни избрал другой водитель.

Александр, водитель микроавтобуса Mercedes

Он немного высунулся, я остановился, чтоб пропустить, чтоб человек выехал, здесь же ж несутся с этой стороны. Я не стал влево там брать, чтобы не дай бог ничего не случилось. Притормозил, остановился, он почти выехал уже, стал выворачивать и ехать и тут нас в этот момент, Мерседес нас решил соединить страстным поцелуем

Водитель микроавтобуса предоставлял возможность выехать с парковки водителю Тойоты. Тот рассказывает, убедился, что ему дают возможность выехать, только начал движение, как вдруг машина, которая его только что пропустила - врезалась в бампер.

Юрий, водитель Toyota Prado

Когда я остановился, здесь мне “бах” сзади. Думаю, ну он же стоит .... Я вышел, смотрю - его ударили. За рулем с 2006 года, всякое бывало, но на этой парковке меня еще никто не бил. Здесь через некоторое время обычно человек пропускает, не сразу. Кто сразу, кто не сразу, обычно так

Водитель Мерседеса от общения на камеру отказался. По предварительной информации, именно он стал зачинщиком аварии по проспекту Независимости, нарушив сразу два пункта ПДД. За что получил от патрульных составленный административный протокол.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

12.1 - це при виборі швидкості руху не врахував дорожньої обстановки, а також 13.1 - не вибрав безпечну дистанцію для руху. На керманича автомобіля Мерседес було складено адміністративний протокол за статтею 124 КУпАП. Травмованих не було, тому безпосередньо склали адміністративний протокол, склали схему ДТП, опитали учасників пригоди

Авария с пострадавшими произошла сегодня на Окружной около двух часов ночи. В результате мощного удара одну из машин выбросило с дороги. Ее 20-летнего водителя госпитализировали в больницу неотложной помощи. В результате ДТП он получил многочисленные ушибы и травмы.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

На момент прибуття стан був важким. Людина знаходилась у стані шоку. Діагностовано перелом плеча, передпліччя, стегна та гомілки і черепно-мозкова травма

За субботу и воскресенье патрульные полицейские отработали 1169 вызовов на спец-линию “102”, рассказывает пресс-секретарь УПП Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

Виїхали на 44 ДТП, з яких 8 з травмованими. Також виявили 29 водіїв в стані сп'яніння склали 1449 постанов за порушення ПДР

В связи с ухудшением погодных условий в ближайшие дни на территории города и области - осадками и туманом - патрульные призывают водителей быть особенно внимательными за рулем.