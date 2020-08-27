Не установили, была ли Зайцева под наркотиками. Адвокат потерпевших по делу о ДТП на Сумской требует открыть дело против экспертов

Рассмотрение дела в суде о резонансном ДТП на Сумской, произошедшем в октябре 2017-го, продолжалось более года. Страшная авария унесла жизни 6 человек, еще столько же - покалечила.

Двух водителей - участников ДТП, Геннадия Дронова и Елену Зайцеву, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Их адвокаты пытались оспорить решение в апелляции и кассации, однако приговор остался в силе и вступил в силу.

Но к расследованию дела следователями, проведению экспертиз и других моментов осталось очень много вопросов и у пострадавших, и у адвокатов по делу. В частности, эти вопросы касались определения скорости "Лексуса" и проведения анализов на наличие наркотиков в организме Елены Зайцевой.

Харьковский апелляционный суд будет рассматривать жалобу о закрытии уголовного производства по экспертам областного бюро судмедэкспертизы.

Ранее адвокат потерпевших Лариса Матвеева инициировала открытие дела по этим специалистам, которые так и "не смогли" определить, находилась ли Зайцева под действием наркотических препаратов в момент аварии. Потому что не знали количества опиатов. И следователь дело закрыл, а Киевский районный суд его потом поддержал.

Лариса Матвеева пошла в апелляцию и требует восстановить уголовное производство. Ведь ситуация с определением количества опиатов, говорит адвокат, это абсурд, потому что такой методики на данный момент нет.

Лариса Матвеева, адвокат

Зазначені експерти не змогли визначити цей стан. На що посилалися: що нібито в Україні взагалі неможливо встановлення стану наркотичного сп'яніння без визначення кількісного значення речовин, діючих речовин.

Если бы вывод о наркотическом состоянии был, говорит Матвеева, это могло бы стать отягчающим обстоятельством, кардинально изменить ход дела, а также по-другому повлиять на роль второго водителя-участника ДТП - Дронова. Матвеева будет требовать наказания для экспертов, потому что уверена - эта ситуация может стать негативным прецедентом в дальнейшем при рассмотрении подобных дел.

Лариса Матвеева, адвокат

Це ставить під загрозу всі аналогічні випадки на дорозі. Максимально важливо припинити таку практику і не дати скористатися водіям оцим способом уникнення відповідальності. Тому необхідно максимально всебічно розглянути цю справу.

В прокуратуре обещают озвучить свою позицию позже.

В судебном заседании двое судей заявили самоотвод, поскольку участвовали в рассмотрении дела Зайцевой и Дронова, поэтому дело направлено на автораспределение. Если апелляционная инстанция при рассмотрении жалобы встанет на сторону адвоката Ларисы Матвеевой, то производство по экспертам следователи должны будут открыть снова. И если вину докажут, то экспертам грозит уголовная ответственность или увольнение.