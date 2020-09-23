"Не в солдатиков играем..." - учения подразделений теробороны Харьковщины

Учатся защищать государственную границу, ориентироваться на незнакомой местности, уничтожать вражеские укрепления и помогать раненым. Это учения подразделений территориальной обороны Харьковщины. Участники учений уже прошли индивидуальный обучение, сейчас отрабатывают боевое слаживание.

Занять линию окопов...

Бойцы территориальнои обороны, по легенде учений, вместе с пограничниками отражают вражескую атаку на государственной границе. Место для учений - не случайное. Отсюда до границы со страной-агрессором не более двадцати километров. И угроза не меньше, чем шесть лет назад. Пока подразделение готовится к бою, рядом оказывают помощь раненому. Он - без сознания. Сказать, где болит, не может. Известно только, у бойца - многочисленные осколочные ранения. До приезда машины эвакуации действия боевых медиков отработаны до автоматизма.

Пнєвмоторокс у нього, далі йде зріз м'яких тканей, але не зачыпило артерії, накладання бандажа, тобто быльш тиснучої пов'язки...

"Защитим свой дом - защитим Украину!" - девиз подразделений территориальной обороны на шевронах бойцов. Сергей второй раз заключил военный контракт на службу в теробороне.

СЕРГЕЙ ГЛУЩЕНКО, старший солдат:

На сьогоняшній день особливо потрібно. Тому що з боку Росії йде загроза для нашої території і наших громадян. Тому кожен громадянин повинен це вміти, пройти ці збори, ці навики, особисто для себе.

Среди бойцов, которые учатся нести службу на блок-посту, и медик Алена Джума. Девушка собирается подписать военный контракт. На трудности, а все обмундирование вместе с оружием это больше десяти килограммов, не жалуется.

АЛЁНА ДЖУМА, участница учений:

Це мій четвертий день, навчилась вже тримати автомат, уже стріляла. Дома хвилюються дуже, мама дуже переживає, не хотіла відпускати.

К учениям женщины и мужчины, а многие впервые взяли в руки оружие, относятся серьезно, рассказывает военный иструктор с боевым опытом.

ПОЗЫВНОЙ "ТУР", военный инструктор:

Люди понимают, что это мы не просто так захотели поиграть в солдатиков.Они понимают, что не дай Бог война, мы даём им знания, чтоб они выполнили задачу и сюда ни одна гадость не пришла.

Военные сборы подразделений территориальной обороны Харьковщины будут продолжаться больше недели.

ЮРИЙ КАЛГУШКИН, Харьковский областной военный комиссар:

Цей підрозділ вже пройшов індивідуаьну іпдготовку, були проведені практичні стрільби на військовому полігоні, проведені заняття по інженерній військовій топографії, практичній медицині, по іншим предметам навчання. І вже відпрацьовується бойове злагодження.

Во время сборов, говорит военный комиссар, более двадцати процентов их участников, патриотически настроенных харьковчан, захотели подписать контракт на службу в военном резерве.