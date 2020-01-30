"Не возвращайся, потому что там кошмар" Количество больных китайским коронавирусом превысило 7 тысяч человек

Коронавирус — это один из многих родов вирусов, которые вызывают заболевания. Семейство этих вирусов было открыто еще в 60-е годы прошлого века. Они могут вызывать болезни не только у людей, а также у птиц и зверей. Отличие нового коронавируса, обнаруженного в Китае - нетипичное тяжелое течение болезни и высокая опасность.

Андрей Волянский, иммунолог

Периодически, вирусы, которые находятся в организме у животных могут претерпевать мутации, и вот тогда вирус получает новые свойства и, во-первых, может передаваться от животного к человеку, и в последствии благодаря этим изменениям или мутациям - и уже между людьми. При этом может становится более агрессивным

Иммунолог Андрей Волянский говорит, причина возгорания сегодняшнего коронавируса пока не известна. Однако, эксперты не исключают, что источником инфекции мог стать местный рынок морепродуктов в городе Ухань, китайской провинции Хубэй.

Андрей Волянский, иммунолог

Есть разные версии, что эта мутация произошла в организме в летучей мыши, змеи, есть предположения о его искусственном происхождении. Групп риска много - это дети, это пожилые, это люди с хроническим заболеваниями, особенно дыхательной системой, но и с другими группами заболевания, это группы профессионального риска

Сейчас в Китае болеют и младенцы, и люди преклонного возраста. Инкубационный период в случае инфицирования составляет около 14 дней. Улицы Китая полупустые, те кто не может сидеть дома - все в масках. Украинка Жанна Адаменко учится в университете в городе Уху. До начала эпидемии вылетела из Китая, возвращаться туда пока не собирается.

Жанна Адаменко, учится в Китае

У меня был билет на 5 февраля, я должна была обратно вернутся в Китай, но, да, я сейчас поменяю, и я, наверное, вернусь домой. Потому что мне все друзья, преподаватели говорят - не возвращайся, потому что там кошмар

Вакцины против китайского коронавируса нет. На ее создание может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет. Медики лишь рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, а в местах большого скопления людей надевать защитные маски. Вакцина против гриппа защиты от коронавируса не дает, однако, отмечают специалисты, снижает риски наслоения коронавируса с гриппом, заболеваемость на который резко возросла в Украине. Также медики предостерегают от покупки вакцин, которые сейчас могут продавать на сайтах объявлений. А вот бояться покупать фрукты и получать посылки из Китая - не надо.

Евгений Комаровский, педиатр

Сообщаем всем - это абсолютный бред. По-видимому, одна банановая мафия, может яблочная мафия воюет с банановой мафией. На самом деле - кушайте бананы на здоровье. Однозначно, посылки из Китая получать можно

В Украине в целом, и в частности в Харьковской области, по информации Министерства здравоохранения пока нет ни одного случая заболевания китайским коранавирусом. Две недели назад в Харьковскую инфекционную больницу доставили пациента из Китая. У него медики обнаружили обычную пневмонию.