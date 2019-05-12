"Не время для эмоций": замглавы ХОГА - о палатке волонтеров и репереименовании проспекта

В Харьковской облгосадминистрации отреагировали на намерения городских властей убрать палатку волонтеров с площади Свободы и вернуть проспекту Перта Григоренко имя советского маршала - Жукова.

Как написал на своей странице в Фейсбук заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, с определенной периодичностью на Харьковщине возникают или специально создаются ситуации, которые поднимают градус напряжения в обществе.

"Однако сейчас совсем не время для эмоций. Речь идет о мире и безопасности в регионе. Они достались нам тяжелой ценой. Убежден, что потерять их никто не хочет. Ни те, кто считает, что проспект должен носить имя Григоренко. Ни те, кто за Жукова. Ни те, кому палатку на площади «портит вид». Ни те, для кого эта палатка - символ харьковского сопротивления сепаратизму и постоянное напоминание о войне на Востоке и людях, которые погибают, защищая мир", - написал Черняк.

По его убеждению, абсолютное большинство украинцев хочет жить в правовом государстве, но его развитие - задача не только правоохранительных органов, законодателей или антикоррупционеров, но и каждого гражданина – в виде уважения к закону.

"Вопрос покоя в области должен объединять даже тех, у кого совершенно противоположные взгляды. И главное, что мы все вместе должны отстаивать сегодня - это законность. Рассчитываю на ответственность каждого и пристального внимания ко всему, что происходит, со стороны правоохранительных органов. Соблюдение закона и оказания профессиональной юридической оценки действиям всех сторон сейчас очень важно", - написал он.

В пресс-службе ХОГА по поводу ситуации с данными петициями сообщили, что не комментируют петиции, отметив, что подавать и голосовать за них - это право граждан, при этом все действия должны быть законными.