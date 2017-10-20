Не выполнил норму - докладывай деньги. Кондуктор "Троллейбусного депо №3" говорит о нарушениях со стороны начальства

Харьковчанин Сергей работает кондуктором в троллейбусном депо №3 почти год, на работу устроился после того, как увидел объявление о наборе контролеров и хороших условиях труда. Однако сейчас нормально работать не может, говорит мужчина. По его словам, в сентябре и октябре в депо начали настаивать, на том, чтобы он после каждой рабочей смены приносил определенную сумму «выручки» от продажи талонов. Демонстрируя кусочек бумаги, комментирует, что на нем указан номер маршрута и количество денег, которые нужно привозить каждый день.

Первый, седьмой и 12-й - это идет 24-ка, там определенная сумма 1370 таллонов, это в сумме 4110 гривен, вот так сумму полную пишут. Это будние дни, а это воскресные дни - то же самое, воскресные дни у нас. Получается 1 и 2 смены, 500 пачек - 1500. И вторые смены 660.

Своё возмущение об установлении денежных норм, уверяет. Высказывал начальству, но в ответ, услышав о возможном сокращении рабочих смен или даже увольнении. Сейчас, жалуется, что вынужден иногда работать сверхурочно, чтобы выполнить требования и не докладывать к указанной сумме деньги из собственного кармана.

Сергей, кондуктор:

Одна пачка - это будет 300 гривен, получается 150 - это уже 450 гривен, если не ошибаюсь, 50 таллонов - 150 гривен. 450 гривен - это мои, я должен доложить, так зачем я должен докладывать? Я пришел работать, а не чтобы меня это самое, я человек рабочий, мне приятно работать с пассажирами. И так постоянно - таллоны, таллоны, план, план везде, я говорю - я могу как могу, потому что я работаю по количеству пассажиров, потому что много пенсионеров, многодетные, школьники много ездят.

Юрист Роман Чумак рассказывает, руководство компании или коммунального предприятия не имеет права требовать от подчиненных выполнения тех норм, которые касаются финансовых показателей. Такие действия человек может оспорить в суде, но только при наличии конкретных доказательств своих слов, например, документов, уточняет Чумак, а также после получения выговора или увольнения с работы. Также сотрудник может обратиться в правоохранительные органы с требованием провести тщательную проверку предприятия.

Роман Чумак, юрист:

Поки до працівника не застосовані заходи дисциплінарного або іншого впливу, у нього немає можливості такі заходи оскаржити, відповідно йому треба звертатися зі скаргами на дії адміністрації, якщо така адміністрація вимагає надходження коштів у певному розмірі. Це може бути і поліція, і захист прав споживачів, можуть бути інші організації, які мають відповідні повноваження.

Этой информацией уже заинтересовались в Харьковском антикоррупционном центре. Там говорят про возможную проверку информации о заявлении одного из сотрудников «Троллейбусного депо №3» собственными силами и подчеркивают, что харьковские коммунальщики предприятия уже не первый раз становятся объектами скандалов, связанных с финансами.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра:

Керівництво підприємств, яке відповідає за те, щоб якомога більше користувалися транспортом - тролейбусами, трамваями, ці люди повинні мати самі бути зацікавленими, вони не мають від контролюючих вимагати принести якомога більше готівки, вони мають навпаки - щоб люди, харків'яни, гості міста пересаджувались, наприклад, з маршруток, у трамваї, тролейбуси.

В пресс-службе мэрии пока эту ситуацию с кондуктором «Троллейбусного депо №3» не комментируют, тем временем контролер рассказывает, что уже написал заявление в фискальную службу и собирается обращаться в полицию.