Не закрывают бизнес и перевозят пассажиров сверх нормы: нарушения карантина в Харькове

20 марта 2020 г. 12:45
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В Киевском и Новобаварском районах Харькова правоохранители зафиксировали нарушения карантинного режима, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в Киевском районе 41-летний предприниматель не прекратил работу кафе на площади Конституции, а 42-летний мужчина торговал непродовольственными товарами на рынке «Барабашово». 

Также на Белгородском шоссе патрульные полицейские выявили водителя, который перевозил пассажиров на микроавтобусе «I-VAN» с превышением установленной нормы их количества.  

В Новобаварском районе по проспекту Любви Малой работал шиномонтаж, а на улице Москалевской продолжал свою работу магазин строительных материалов.

По всем выявленным фактам полицейские составили в отношении нарушителей протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 32 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен.

 

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