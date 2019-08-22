Небоскреб в Харькове не может получить право на управление домом: детали конфликта

Нападение неизвестных на дом премиум-класса, находящийся в переулке Отакара Яроша, произошло около полуночи. Восемнадцатилетняя Ева Коршик как раз возвращалась домой и стала свидетелем происшествия.

Ева Коршик, жительница дома:

Проходили толпа ребят в масках каких-то, вот и они налетели на охрану и начали выбивать стекла, начали их бить. Я очень сильно испугалась, у меня тряслись руки, я пищала – там на видео слышно, и не знала, что делать. Но они не трогали никого, кроме охранников.

Мария Котенко, жительница дома:

Нам в чате написали, попросили не выходить, так как ситуация была крайне опасная… Конечно, очень боюсь. У меня двое детей – мне очень страшно. Я понимаю, что эти люди могут не останавливаться ни перед чем, даже дети, думаю, для них не будут какой-то преградой.

Жители дома убеждены, что погром их холла заказала фирма ТММ. Дело в том, что жители создали ОСМД, но управляющая компания ТММ – не хочет отдавать документы и право на владение домом. По крайней мере, так заявляют сами жильцы дома. Они говорят, что фирма всячески препятствует людям в обслуживании собственного дома.

Алина Логозяк, представитель ОСМД "Ультра":

Когда начали давать отпор, жильцы обратились за помощью, в частности, ко мне, мы наняли большое количество юристов, потому что ТММ сказала: мы уходить из дома не будем, нам всё равно, что вы хотите.

Жителей уже давно не удовлетворяет деятельность фирмы. Они говорят, что лифты не обслуживаются, батареи не ремонтируются, а тарифы существенно завышены.

Сергей Белаш, житель дома:

Я два года тут живу. Горячей воды нет, плюс тарифы непонятно, объяснений никаких нет, платежи не сходятся со счетчиками, никто не объясняет эту ситуацию. Понимаете, лифты постоянно ломаются! Ремонтировать? – Некоторые стоят годами и не ремонтируется, ничего, и никому нет дела до этого.

Ольга Богомолова, жительница дома:

Я сейчас всем недовольна, потому что обслуживания дома, как такого, вообще нет. Дело в том, что это продолжается уже достаточно много лет. Рвутся трубы, топятся квартиры – за это никто не отвечает. Обслуживание дома на худшем уровне.

Жалуются, уже неоднократно отстаивали свои права в суде, однако даже дойдя до суда высшей инстанции – проиграли. Зато генеральный директор ТММ Николай Толмачев утверждает, что действия владельцев квартир неправомерны. По его словам, решение жителей квартир о создании ОСМД, где большинство голосов проголосовало «за» - ему не предоставляют. А без этого документа ОСМД недействительно.

Николай Толмачев, генеральный директор ТММ:

Люди хотят незаконно, они беспредельно выгнали наших дворников, они выгнали наших электриков, поменяли ключи в лифтах, электрощитовых, то есть, они взяли на себя полную ответственность. На самом деле, сегодня юридически ответственность на компании ТММ, потому что нет акта передачи. Мы готовы завтра же передать, чтобы снять с себя эту ответственность, потому что опять что-нибудь произойдет, то опять будет вина на нас.

Впрочем, протокол, подтверждающий тот факт, что действительно больше шестидесяти процентов жильцов дома проголосовали за создание ОСМД, журналистам показывают без проблем. Что же касается ночного беспорядка, совершенного в доме, то к нему ТММ не имеет никакого отношения.

Николай Толмачев, генеральный директор ТММ:

Это дело рук самой мадам этой. Я думаю, что ей это выгоднее всего создать панику, что нас обижают. Еще раз говорю, никакого интереса к этому дому ТММ не имеет, но мы не будем действовать не в рамках закона.

Юристы говорят, по закону Украины любой дом коллегиальным решением может создать ОСМД и обслуживающая фирма в течение трех месяцев должна передать дом в собственность этого ОСМД.

Олег Михайлов, адвокат:

Если обращается ОСББ к застройщику с просьбой предоставить не просто документацию, а вообще передать дом на баланс, то, конечно же, застройщик обязан получить исчерпывающую информацию о законности, легальности действий ОСББ. Конечно же, среди такого подтверждения легальности обязаны быть списки тех жителей с их настоящими подписями и копиями документов, которые подтвердят, что абсолютное большинство людей, которые живут в этом доме, дало свое согласие.

То есть, сейчас юридическая ответственность без акта передачи дома таки принадлежит ТММ. Что касается нападения в ночь конфликта, то в полиции сказали, о нем сообщил анонимный телефонный звонок, но когда полиция приехала на место, то участников конфликта уже не было, а заявления от пострадавших не поступали. Поэтому данный факт в Единый реестр досудебных расследований пока не внесен.