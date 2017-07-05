Недоступные овощи. Сколько стоит товар с грядки

Прилавки на овощном рынке завалены сезонным товаром. Все местное и свеженькое, уверяют продавцы. Выбрать есть из чего. Товар найдется каждому по вкусу и на любой кошелек. Самая дешевая - зелень, пучок укропа отдают за 2 гривны. Петрушка уходит за 3. Перец болгарский гривен по 18 за кило, молодую капусту можно найти от 12 гривен, картошка - от 9 до 12-ти, лук репчатый - по 11 гривен за кило. И если цены на огурцы то растут, то на наоборот опускаются, помидоры стабильно дешевеют.

Игорь, продавец овощей:

Огурчики сегодня - 9-10 гривен, а вчера были по 8. Цена прыгает там из-за погоды из-за привоза. Это не от нас зависит. - А помидоры? - Помидорчик сегодня - 18, вчера по 20 торговали.

На товар с грядок цены высокие обычно в марте - апреле. К началу лета они снижаются, а потом снова могут пойти в рост, делятся экономическими наблюдениями продавцы. Но чаще цифры на ценниках регулирует погода, говорят на рынке. Будет благоприятна, будет урожай, и цены вниз пойдут. На природные катаклизмы, как один из регуляторов цен кивают и на рядах с ягодами-фруктами. Хотя и отмечают, в этом году и без погоды все дороже.

Владимир, продавец фруктов:

Все дороже. Намного. Если в том году черника была 30-40 гривен килограмм, то в этом году - 70. Если все в 2 раза подорожало, как вы считаете, оно будет все на месте стоять?

На некоторых прилавках можно встретить еще клубнику, за кило просят 35 гривен. Красной смородины можно набрать гривен за 25, черная обойдется дороже на 5 гривен, крыжовник - 35 гривен за кило. Абрикос в этом году немного. А вот черешни на любой вкус - сладкая и небольшая - гривен по 25-40, самая элитная достигает в цене 70. Начинают появляться уже первые дыни - по 22 гривны за кило и арбузы - от 10 гривен. Все украинские, везут с Херсона. Правда, пробовать все эти природные витамины готовы не все.

Николай Иванович, пенсионер:

Черная смородина, крыжовник, вишня - 30 рублей, это, конечно, что-то ну, немыслимое. Я понимаю, что это надо все вырастить. Вот это деревья, которые все растут, то есть природа создана для того, чтоб давать урожай, поэтому это очень дорого. А вот, допустим, то, что выращивают люди, огурцы и помидоры, помидоры, конечно, дороговато - 28, 25 рублей - дороговато, а огурцы - приемлемо.

Елена:

Берем, кушать-то надо что-то. Помидоры, огурцы, они ж почти в цене не меняются. 30 - 25, 22. Ну, что я вам цены рассказываю, вы же сами знаете. Огурцы - тоже. Возьмешь - иногда ничего, а иногда плохие огурцы.

Стоимость овощной корзины, по словам аграрных экспертов, выросла в среднем процентов на 25 за год. Связывается это с холодной весной - грунтовые овощи припоздали. Снижение цен на эту группу продуктов эксперты прогнозируют ближе к середине лета, правда такой же цены, как в прошлом году, не будет.