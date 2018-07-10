Недвижимость за копейки. Щедрыми "подарками" от мэрии заинтересовалась прокуратура

За службу - шубу с царского плеча. Или как минимум отдельные хоромы за счет горожан. Именно так выглядит очередная операция по реализации коммунального имущества, которая попала под мониторинг общественных антикоррупционеров.

В частности, как свидетельствует сообщение издания КП «Харьковские известия», в июне Управление коммунального имущества и приватизации Харьковского городского совета продало недвижимость на 10000000 гривен.

Поступления в бюджет могли бы быть значительно выше, если бы не цены, по которым реализовывались помещения, в том числе, в центре города.

Так, частный предприниматель Москвина Инна Владимировна приобрела помещения по проспекту Независимости, 1 в цокольном этаже в доме в центре Харькова напротив зоопарка - площадью 103,3 кв.м. за весьма символическую сумму - чуть больше, чем 250 000 гривен. То есть 1 квадратный метр Инне Москвиной обошелся в 2425,3 грн. Это почти в четыре раза дешевле, чем в доме рядом.

Но такую ​​скидку Москвина получила не просто так: ее мужем, с которым, судя по документам, она до сих пор зарегистрирована в одной квартире на проспекте Науки, был никто иной, как начальник информационного департамента горсовета Юрий Сидоренко, который верой и правдой служит мэру Харькова во всех попытках обелить деятельность городских чиновников и оправдать их сомнительные сделки и действия.

Правда сам Сидоренко на все вопросы о посредничестве в получении недвижимости за копейки не отвечает - просто бросает трубку. А корреспондента Депо.Юа, который попытался задать вопрос о неожиданном приобретение вообще послал куда подальше.

Она в своих регистрационных документах указывает, что живет в квартире, собственником которой вы являетесь - Ну и что? - А как вы можете это объяснить? - Тебе - никак. - Почему вы не указываете, что ведете с Инной Москвиной общее хозяйство в электронных декларациях? - Потому что я не веду его с ней. - И не проживаете вместе, правильно? - Нет… - И к этому человеку никакого отношения не имеете, правильно? - Иди на х..!

А вот экс-супруга Сидоренко - ведь свои личные отношения с глашатаем Кернеса Инна Москвина не комментирует, оказалась более откровенной.

Она признала, что это действительно ее недвижимость. Как и еще два нежилых помещения возле Центрального рынка и на Зерновой, которые она арендует.

При этом отвечать на вопрос, способствовал ли получению имущества на льготных условиях ей сам Сидоренко, Инна не стала.

Кстати, сама Москвина работает в столице и активной предпринимательской деятельности в Харькове не ведет. Сейчас она работает на одном из национальных телеканалов - часто появляется в эфире, в частности, ведет итоговый выпуск новостей, имеет большой опыт работы редактором, журналистом и ведущей новостей на разных каналах.

Инна Москвина в ответ на вопрос АТН:

Да, недвижимость моя. И аренда, и приватизация были проведены без нарушения закона, с соблюдением всех требований и уплатой всех платежей.

Антикоррупционеры подтверждают, саму сделку по отчуждению действительно сложно обжаловать, хотя речь идет о реальном ущербе для бюджета.

Игорь Синицкий

По поводу оспаривания, такие действия можно оспорить, как саму оценку, так .... незаконным

Глашатай Кернеса - не единственный человек, кто может претендовать на скидки на недвижимость общины в центре Харькова.

В том же списке покупателей человек с таким же фамилией и инициалами как помощник нардепа Евгения Мураева - Валерий Тесля и полный «тезка» начальника юридического департамента Романа Мартынова. Первому достались помещения также на проспекте Независимости, второму - на проспекте Гагарина. И тоже по цене ниже рыночной.

Такими щедрыми скидками уже заинтересовались в прокуратуре, поэтому нынешние владельцы рискуют остаться без новых приобретений или возместить все причиненные убытки бюджета города.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл.

Було розпочато кримінальне провадження за фактом продажу комунального майна за заниженими цінами і зниження цієї ціни у спосіб, який не передбачений законом. Розпочато кримінальне провадження за статтею 233 Кримінального Кодексу України, матеріали цього провадження будуть передані до поліції для розслідування, тому що це їх підслідність.

По предварительным данным, говорят в прокуратуре, физические лица-предприниматели, которые стали владельцами дешевой недвижимости, имеют непосредственное отношение к городским коммунальным предприятиям.

Большинство приватизированных помещений еще до продажи - в течение 2016 -2018 годов - были переданы в аренду этим же ФОП.

Сейчас досудебное расследование в производстве продолжается.