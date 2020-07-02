Нехватка бригад и репрессии со стороны руководства: в Харькове в ближайшее время проверят работу скорой помощи

Полная аудиторская проверка деятельности коммунального предприятия “Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” и письмо-обращение от участников пресс-конференции и медиков главе облсовета и его заместителю с просьбой созвать внеочередную сессию и на ней рассмотреть вопрос об отстранении директора КП.

Наталья Попова, советник председателя ХОГА

Сегодня рано утром Алексей Владимирович дал распоряжение о том, что по его собственной инициативе будет проведен независимый аудит касательно всей деятельности данного КП, начиная от закупок и заканчивая выполнением всех норм, касаемо оснащения автомобилей скорой медицинской помощи

Люди, не готовые работать, отсутствие необходимого оснащения автомобилей и нехватка бригад - об этих проблемах на “скорой” говорили сегодня на пресс-конференции медики учреждения и волонтеры.

Юлия Четверякова - бывший врач первой подстанции скорой помощи и участница митинга, касательно недостатка оснащения бригад “скорой”. Именно из-за ее активной позиции, уверена женщина, ее и уволили. Теперь собирается подавать в суд.

Юлия Четверякова, бывшая работница КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

По подставной причине была уволена по статье, как бы за прогул, которого фактически не было. Был перенос смены, утвержденный с администрацией, в итоге администрация от переноса смены отказалась и вызвала меня на комиссию, со словами в том, что «не стоит подписываться под бумагами, которые меня не касаются»

До сих пор ждет решения суда, однако уже Европейского - по правам человека - Виталий Белоус. Фельдшером на “скорой” он начал работать еще в 2003-м, но уволили его в сентябре 2013 года. Говорит, был неудобным сотрудником - боролся за права коллег и освещал проблемы “скорой”. Они, утверждает Виталий, начались уже очень давно, однако реакции от контролирующих органов нет до сих пор. Хотя были и аудиторские проверки, и различные комиссии.

Виталий Белоус, бывший работник КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Такие протесты начались в службе скорой помощи города Харькова с 2004-го, когда был создан так называемый "независимый профсоюз". Тогда проблемы были те же самые, что и сегодня. На сегодняшний день решения этих проблем как бы нет. Потому что решением этих проблем должны заниматься правоохранительные органы и также контролирующие организации

После митинга сотрудников “скорой”, который состоялся 18 мая, хотя и исчезла просрочка в медикаментах, к его участникам начали применять репрессии, рассказывает Марина Сидоренко. В частности, ей новая заведующая подстанции ставит ночные дежурства, хотя раньше обходилось без них. Ведь у женщины есть уважительная причина - мать имеет инвалидность.

Кроме этого, созывают различные комиссии.

Марина Сидоренко, врач по медицине чрезвычайных положений КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Мне в телефонном режиме сообщили, что меня вызывают на комиссию по этике и деонтологии. На меня бывшая заведующая уже - написала рапорт о том, что я якобы нецензурно выражаюсь с сотрудниками, угрожаю расправой, при том мужчинам почему-то...

Впрочем, по словам экспертов, такие комиссии ничем не регламентированы. Поэтому они являются ничем иным, кроме как давлением на сотрудников.

Дмитрий Булах, депутат Харьковского областного совета

І мені здається, що ця ситуація - вона пов'язана з епідемією. Нам потрібні великі зміни в медичній сфері в області. Оновлення велике, і нам конкретно в швидкій допомозі потрібно повернення професіоналів, які були звільнені, вигнані фактично з центру швидкої допомоги, для того, щоб харків'яни мали можливість отримувати якісні послуги

Вместе с этим вопросом, говорят антикоррупционеры, возникают непонятные траты руководства. Это завышение цены на ремонт автомобилей и на топливо - на 30-40 процентов дороже рыночной цены.