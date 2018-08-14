Неизвестные изуродовали Lexus «Опасной Ани» во время очередного суда "автоблогерши"

В стенах Киевского суда сегодня рассматривали дело Анны Кривуц, а именно: вождение в нетрезвом состоянии. Тогда, по словам полицейских, содержание алкоголя в крови девушки превысило допустимую норму более чем в пять раз.

Предыдущее рассмотрение переносилось, потому что патрульная полиция ходатайствовала о приобщении к рассмотрению свидетелей, а именно: водителя Chevrolet Lacetti, в машину которого девушка въехала, и его пассажира.

На этот раз слушали показания патрульных, составлявших постановление об этом ДТП.

А еще - двух девушек, которые вели прямую трансляцию в тот день с места ДТП и с наркоцентра, а это бывшая полицейская Ляна Щербина и журналистка харьковского интернет-издания. Об их привлечении ходатайствовала патрульная полиция.

Кривуц Анна и ее защитник были против допроса всех свидетелей, говорят, что они являются заинтересованными лицами, а некоторые вообще имеют личные счеты с «блогершей».

Анна Кривуц

Она меня остановила, забрала машину, потом у неё были после этого проблемы, и почему она сейчас бывшая патрульная полицейская - именно поэтому. Ну, и теперь она на меня злая, типа или зависть, или я не знаю, чем это назвать, ну она просто немного больной на голову человек, это по видео было заметно.

Журналист "Безпечне місто"

Решила, потому что все знают, что она нагло врёт на суде, и все видели трансляции предыдущие, поэтому мы решили поприсутствовать, и, так сказать, поучаствовать в этом заседании и рассказать, как на самом деле всё было. Да от неё был запах алкоголя и в машине у неё тоже достаточно сильно воняло алкоголем.

Но судья не согласилась с защитой и решила приобщить всех свидетелей для более объективного рассмотрения дела. У защиты Кривуц, оказалось, куча вопросов к полицейским, а именно: по времени составления протокола и предлагалось ли девушке пройти продувку драгером на месте.

Антон Пивоваров, лейтенант полиции

Безусловно, запах алкоголя из полости рта был, также были ещё не только эти признаки алкогольного опьянения, а именно: не совсем поведение, которое соответствует действительности. Ну и также вот сегодня в суде мы просмотрели видео, 56 минут, которые вели девочки-активистки, ну волонтер там девочка, там тоже, кстати, было видно, что не совсем адекватное поведение у Анны Сергеевны.

Александр Кожуров, бывший полицейский

В медицинском учреждении не нужно, чтобы было два свидетеля, то есть врач - он тоже уполномоченный это всё проводить, и туда, в общем, не допускаются посторонние люди, то есть как свидетели, друзья там, родственники. Поэтому уже свидетелей в протоколе - нет двоих потому-что они в данном случае не нужны .

Также в заключении, предоставленном врачом, не указывается количество промилле, которые были выявлены, эта информация, скорее всего, во внутренней документации врача.

По словам свидетелей, Анне предлагали пройти продувку на месте, та согласилась, но позже изменила мнение и решила ехать в наркоцентр, что Анна отрицает и говорит, что ей сообщили, что драгера нет, и поставили перед выбором: или отказ, или проверка в наркоцентре.

Анна Кривуц

Как он сказал, потом она поговорила с кем-то по телефону, потом она сказала, едем в наркоцентр, а шо мне было делать, если сказали, что драгера нет - отказываться?

Допрос свидетелей и просмотр видеоматериала с прямой трансляции в тот день занял много времени, и тут оказалось, что продолжить просмотр видео с нагрудных камер патрульных не имеет возможности защитник Кривуц, потому что у него на четыре часа был запланирован другой суд, поэтому заседание перенесли. Но Анна уверяет - это не попытка затягивания процесса.

Анна Кривуц

Ну, просто мы могли бы сидеть там ещё часов пять, шесть, семь часов. Ну, это просто не возможно, ну если б я хотела затягивать дело, сейчас бы не пришел, например, адвокат или я бы не явилась, я бы легла в больницу, например, сказала - ноги сломала, к примеру.

А пока проводилось рассмотрение, неизвестные изуродовали машину Опасной Ани: поцарапали краску и облили жидкостью с достаточно едким запахом капот и двери.

Поцарапали, ну я не знаю, как оно по техническому состоянию. Ну, вот резина, типа там потёки есть, ну дворники , а наклейка на капоте - она уже нормальной не станет.

В защиту себе Аня вызвала патрульную полицию, чтобы они разыскали обидчика.

Ну а следующее заседание по делу о нетрезвом вождении состоится на следующей неделе.