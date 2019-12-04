Неизвестные написали «Т-34» на спине белого медведя. Ученые и зоозащитники встревожены

В Сеть попала видеозапись с кадрами, на которых у белого медведя из России на туловище написано "Т-34" черной краской, которая встревожила ученых и зоозащитников.

Они предупредили, что чья-то "шутка" может повлиять на способность животного быть незаметным на белом фоне и охотиться.

Напомним, Т-34 - танк, который широко использовался СССР в боях с войсками нацистской Германии во Второй мировой войне.

Видеозапись опубликовал в Facebook Сергей Каври, член природоохранной организации Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Господин Каври сообщил, что видео сначала распространили в группе WhatsApp для коренных жителей региона Чукотка на Дальнем Востоке России. По его словам, ученые, наблюдающие за животными в этом регионе, не отмечали медведя следующим образом.

Сейчас зоозащитники пытаются определить, где именно в российской Арктике сняли это видео.

"Я не знаю подробностей, в каком регионе ... была сделана эта запись", - сказал он, добавив: "Если речь о военной надписи ... это какое-то извращенное неуважение к истории".

Ученый из Института биологических проблем Севера Анатолий Кочнев заявил, что на медведе нельзя было такое написать без использования транквилизатора.

Он сказал, что медведь не мог двигаться, или, по крайней мере, должен был быть очень спокойным, пока делали надпись, поскольку "символы написаны равномерно и имеют одинаковый размер".

Ученый предположил, что инцидент мог произойти на удаленном российском архипелаге Новая Земля, где команда специалистов ранее применила транквилизаторы по полярных медведей, которые блуждали по населенным пунктам.

Господин Кочнев считает, что могут потребоваться недели, пока смоется краска, и это может составить проблему для животного, который полагается на свою "белую шубу", когда охотится на добычу в арктических снегах.

Российские СМИ предполагали, что "шутка" связана с недовольством жителей из-за увеличения количества белых медведей, которые заходят в поселения в арктических регионах России.

Ранее, в феврале, на архипелаге Новая Земля было объявлено чрезвычайное положение из-за появления десятков белых медведей в нескольких городах и селах.

Видеозаписи с архипелага показали, что животные бродят в зданиях и исследуют населенные пункты.