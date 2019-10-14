 

Памятник воинам УПА в Молодежном парке снова осквернили неизвестные

14 октября 2019 г. 12:12
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Памятник воинам Украинской повстанческой армии в Молодежном парке снова подвергся осквернению неизвестными.

Инцидент произошел накануне вечером, 13 октября, сообщает «Український Харків» в Facebook.

«В очередной раз совершен акт вандализма по отношению к памятнику УПА в Харькове. На этот раз вандалы облили зеленой краской лицевую часть памятки. В настоящее время последствия ликвидированы. Организовано дежурство», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это — уже 38-й официально зафиксированный акт вандализма по отношению к памятному знаку.

«В действительности таких кощунственных действий было гораздо больше, не всегда обращались в полицию. Накануне годовщины создания УПА такие действия в Харькове происходят почти каждый год», — сказано в сообщении.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, около 22:00 вчера, 13 октября, полиция зафиксировала обращение по поводу осквернения памятного знака.

К моменту приезда полицейских на место сам памятник оказался чистым, однако пристутствовали  следы краски на земле и листве рядом с ним.

Информация о событии внесена в Журнал единого учета обращений граждан.

 

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