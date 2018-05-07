Неизвестные разгромили офис "Трудовой Харьковщины" - глава организации

Неизвестные в понедельник днем разгромили офис общественной организации "Трудовая Харьковщина" во Дворце труда.

Об этом рассказал ее глава, Павел Тищенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Около 15.15 группа молодых хлопцев и девчат (человек 20) взломали дверь в наш офис, выломали ее, все порушили, порвали, облили чем-то, по запаху похоже на уайт-спирит, видимо, хотели поджечь, но что-то или кто-то им помешал", - сказал П.Тищенко корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, во время нападения в офисе никого не было, но нападавших видели люди из соседних офисов, а также два члена "Трудовой Харьковщины".

На месте происшествия работает полиция.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня около 16:35 в полицию позвонил мужчина сообщил, что группа молодых людей ворвались в помещение и разбросали вещи.

По адресу выехала следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений.

В настоящее время полицейские осуществляют осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

Как отметил Интерфакс-Украина, ОО "Трудовая Харьковщина" принимала активное участие в пророссийских митингах, которые проходили в Харькове в 2014-2015 годах. Сейчас проводит акции, приуроченные к 1 мая, 23 февраля и другим датам, которые было принято отмечать в советское время.

Видео последствий погрома опубликовал телеканал ОТБ на своей странице в Фейсбук.