Ненужные нужные вещи: в Харькове работают несколько благотворительных магазинов

Благотворительный магазин – обычное дело для Европы и Америки, однако в Украине это еще инновация.

Наталья и ее подруги однажды услышали о таком магазине в Штатах. Он работает по такому принципу: люди дарят ненужные вещи в хорошем состоянии магазинчику, который их продает за минимальные деньги. Часть прибыли от продажи направляется на благотворительность, а на другую часть магазин существует.

Женщинам показалось, что такой социальный бизнес может стать интересным и нужным в Харькове, тем более, что они уже давно занимались благотворительностью.

Наталья Рябуха, организатор благотворительной магазина «Ясна річ»

Я и мои подруги занимались тем, что собирали одежду, возили её в интернаты, в психоневрологические интернаты, детские, когда там было тяжело. Мы увидели, что есть такой огромный разрыв между теми людьми, у которых есть что и чем поделиться с теми, у которых нет. И вот это механизм передачи ресурсов, механизм передачи одежды - он иногда был сложным.

Принимают обувь, одежду, книги и даже украшения. Цены на вещи действительно минимальны – даже меньше тех, что в секонд-хенде. За подарки раздают конфеты.

Татьяна Григорьевна, пенсионерка

– А что вы сюда принесли? - Та то, что дома перебрали там, дети уже не носят. Всё вроде ничего еще, может, людям еще пригодится поносить, может, кто-то еще нуждается.

Инициаторы открыли уже несколько магазинов. Они также ставили контейнеры в торговых центрах, чтобы харьковчанам было легче избавиться от ненужного. Однако это требует сложной логистики, поэтому пришлось отказаться от такой идеи.

Наталья Рябуха, организатор благотворительной магазина «Ясна річ»

25% от прибыли мы передаем общественным организациям и инициативам, местным, локальным. Это вот такие небольшие инициативы, которые не всегда поддерживаются донорами. Но мы решили, что мы хотим развивать именно такое гражданское общество в том виде, в котором оно есть, показывая людям, что есть возможность развиваться, есть возможность воплощать свои идеи.

Впоследствии в магазине начали трудоустраивать людей из незащищенных слоев населения или тех, кому сложно найти работу: многодетных мам, переселенцев, пенсионеров.

Вот, скажем, Татьяна – переселенка и мать троих маленьких детей. В 2014 сама переехала в незнакомый город и начала новую жизнь.

Татьяна Остапа, продавец

С детками очень сложно. Тем более, у меня младшая дочка очень болезненная, мы даже не смогли ходить в детский сад. То есть, найти работу было очень сложно.

Те, кто приносит вещи, добавляют, что в Харькове больше и не слышали, куда можно сдать ненужные, но вполне целые вещи. Контейнеров для подержанной одежды, которых много, скажем, в столице, по городу не имеется.