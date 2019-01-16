Ненужный "бизнес"? В Харькове от смерти спасли 12 брошенных в коробке котят

Двенадцать котят выбросили, как обычный мусор. Жители одного из домов в Покотиловке в собственном подъезде наткнулись на неожиданную находку - коробок с пушистыми малышами. Некоторым из них не было и месяца.

Забрал и приютил животных харьковский приют "Домовенок". Именно здесь сейчас они и находятся на карантине.

Марина Суркова, вице-президент зоозащитных организаций Украины

Котята в зиму не выживают практически без посторонней помощи. Поэтому приют подобрал. Сейчас, естественно, им требуется помощь в лечении. Настроение у них бодрое, они кушают, вот. Пытаются даже с клеточки вылезти. В общем, ну, на данный момент всё хорошо. Очень надеемся, что все-таки, вируса не будет

Зоозащитники отмечают, что найденные животные не от одного хозяина, ведь все они от разных отцов, а это, по их мнению, говорит о том, что их использовали для бизнеса так называемые «коробочники».

Зоозащитница Марина Суркова говорит, что котят подбросила в подъезд, вероятно, жительница Покотиловки, которая торгует на Центральном рынке. Поняв, что ее «товар» не пользуется спросом, и денег за него она не получит, женщина решила от него избавиться.

Такие случаи в Харькове сейчас достаточно распространены, говорят зоозащитники: почти каждую неделю к ним за помощью обращаются неравнодушные горожане. А вот в теплый сезон ситуация становится еще хуже. Это связано с рождаемостью, которая при благоприятных условиях возрастает.

Марина Суркова, вице-президент зоозащитных организаций Украины

Мы обращались и в главное управление полиции, но, к сожалению, полиция на это практически не реагирует. Три рейда, которые мы провели в прошлом году, ну, скажем так, результатов не дали. Очень хотелось бы, чтобы харьковская полиция на это среагировала и прекратила, наконец-то, этот жестокий бизнес.

Между тем работники приюта просят харьковчан о помощи - сейчас волонтеры за свой счет закупают лекарства, корма, а также платят арендную плату за помещение. Поэтому любая помощь не будет лишней.

А двенадцать пушистиков черного и всех оттенков серого цвета уже ждут своих хозяев.