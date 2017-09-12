Необходима ли гуманитарная помощь студентам из оккупированных территорий?

Вчера за помощью к волонтерам обратились представители Луганского аграрного университета. По их словам, студенты голодают из-за того, что государство на месяц оставило ребят без социальной стипендии. Сегодня было закуплено 106 продуктовых наборов.

На полках супермаркета не хватило продуктов, чтобы удовлетворить запросы сегодняшних покупателей, пришлось доставать запасы со склада. Представители аграрного университета, переведенного в Харьков из оккупированного Луганска вместе с волонтерами Станции Харьков, приступили к закупкам. Накануне к ним с просьбой о помощи обратилась помощник ректора этого учебного заведения. По ее словам, социальной стипендии студентам с оккупированных территорий в этом месяце не будет, а за первые 10 дней сентября дети съели все запасы продуктов, которые привезли с собой и теперь ходят голодные.

Екатерина Родионова, преподаватель ЛАУ

На прошлой неделе мы сделали собрание со студентами, которые зашли к нам через центр «Донбасс – Украина». И выявили проблемы, которые есть у студентов. Первая проблема была о том, что у них недостаточно материально-технического обеспечения, чтобы существовать на сегодняшний день в Харькове. Поэтому они обратились к нам с просьбой помочь и оказать им какую-нибудь гуманитарную помощь.

Елена Винник, волонтер организации "Станция Харьков"

Был пост в фейсбуке, в котором попросили продукты, никто не просил принести денег. И вдруг в 12 часов этой ночи на счет благотворительного фонда зашли сразу 10 тысяч. Кто их прислал, какое частное лицо, мы не знаем.

Всего продуктов было закуплено на 15 000 гривен. Это притом, что перед визитом в супермаркет на благотворительном счете было около 11 с половиной тысяч - за полтора часа, пока делалась закупка, поступило еще примерно 3 с половиной тысячи. Продукты приносили и неравнодушные местные жители, к сбору подключились и коллеги из института радиоэлектроники. И в этой связи количество реально нуждающихся в продуктовой поддержке оказалось удивительно небольшим.

На данный момент я не нуждаюсь ни в какой гуманитарной помощи.

На данный момент я не нуждаюсь в еде. У меня есть брат в Харькове, который мне помогает. Да, конечно, я знаю про эту гуманитарную помощь, у меня есть на факультете несколько студентов, которые записались на эту гуманитарную помощь.

Я не нуждаюсь ни в какой гуманитарной помощи, у меня все и так в порядке. Я проживаю у своей тети и она мне хорошо помогает.

Мы знаем, что там дают еду на халяву, но мы в ней не нуждаемся, поэтому мы не писали заявление.

Многие студенты не то, что не нуждались в гуманитарной помощи, некоторые из них даже не знали о ее сборе. Правда, те, кто писал заявления на такую помощь, все же нашлись.

А что я могу Вам про него рассказать, у меня было 2 минуты, чтобы его написать. Я даже не читал. Просто переписал, отдал и ушел. И в еде ты не нуждаешься? Нет, ну по мне разве не видно?

О несколько странном соотношении нуждающихся в помощи студентов и реально на нее претендующих представители учебного заведения, по их словам, узнали впервые.

Екатерина Родионова, преподаватель ЛАУ

Ну, честно сказать, не могу прокомментировать данный комментарий. Потому, что студенты, у которых лично я с утра принимала заявление. Среди них не было людей, которые писали под диктовку. Лично я таких заявлений не принимала.

Всего же, говорят в ВУЗе, заявлений было написано 106. И как раз столько же было закуплено и продуктовых наборов - это чай, сахар, крупы и макаронные изделия. Все они будут переданы адресатам. Ну а первую социальную стипендию ребята получат в конце октября. До этого времени помощь волонтеров им будет нужна, говорит представитель учебного заведения.