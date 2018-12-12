Неожиданные долги за газ. Почему харьковчанам начислили дополнительные суммы и надо ли их оплачивать?

Неожиданное начисление существенных долгов за газ, а это от нескольких сотен до 4-5 тысяч гривен, украинцы стали активно обсуждать еще на прошлой неделе. В социальных сетях появились многочисленные сообщения о заоблачных суммах задолженности, которую потребители нашли в личных кабинетах на официальном сайте газовой компании. Харьковчане возмущены, поскольку не понимают, откуда взялись такие цифры, ведь большинство платили исправно. Еще часть горожан пока ждут квитанции - в личном кабинете на сайте газовщиков информацию о расчетах не увидели.

Лариса, харьковчанка:

Ну ребята на работе сказали. что поприходили им какие-то сообщения в личный кабинет, скриншоты они поделали, а я в свой не смогла зайти.

Генриетта Евгеньевна, харьковчанка:

Я вчера телевизор смотрела, щелкала каналы и увидела. что за газ они решили старое что-то пересчитать за прошлые годы и какой-то эксперт сказал, что нет, ничего, за прошлые годы платить не должны.

В Киеве назвали сообщения от газовщиков дезинформацией и призвали жаловаться на нарушения в соответствующие органы. На сайте НАК "Нафтегаз Украина" представители компании обнародовали свою позицию, отметив, что это создание искусственных неудобств для населения и дискредитация реформы украинского рынка газа, а также защита незаконной монополии газсбытов. Такая ситуация, подчеркнули они, сложилась не только в Харькове, но и в других регионах страны.

"Наголошуємо, що Нафтогаз жодним чином не причетний до рішення газзбутів вимагати зі споживачів додаткові суми та засуджує такі дії. Відповідні витрати вже компенсуються спорідненим структурам газзбутів – облгазам через механізм виробничо-технологічних втрат. Донарахування ведуть до подвійної оплати тих самих обсягів газу, створюють віртуальні борги, які в майбутньому перешкоджатимуть переходу споживачів до інших постачальників газу."

В "Харьковгазе" и "Харьковгоргазе" подчеркнули, что информацию об указанных в личном кабинете данных о задолженности опубликуют на официальной странице до конца рабочей недели. Пока в телефонном разговоре подчеркивают, что это исполнение решения Верховного Суда об отмене постановления Кабмина "О нормах потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков". Ранее, подчеркивают газовики, в платежках не учитывали так называемые стандартные условия, а именно то, что при охлаждении объем топлива снижается, а при подогреве - расширяется. Таким образом, у предприятия возник многомиллионный долг перед НАК "Нафтегаз". То есть, лишние кубометры - разница между тем, что горожане оплачивали и тем, что должны были заплатить, если бы 3 года назад объем газа рассчитывали по другим условиям. Однако, в газовой службе подчеркивают, что данные указанные в личных кабинетах потребителей, имеют только информативный характер, поэтому суммы не надо оплачивать. Тем более, что Нацрегулятор запретил подобные доначисления всем региональным компаниям Украины и в случае нарушений посоветовал обращаться с жалобами и требовать перерасчета.