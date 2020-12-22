Неподконтрольный металл: беглый олигарх Курченко пытается найти поддержку в украинских судах?

Судьба украинских предприятий, потерявших контроль над своими активами на оккупированных территориях, непростая. И вернуть даже ту часть имущества, которая по стечению обстоятельств перекочевала с оккупированных территорий на таможенную территорию Украины, крайне сложно. Именно в такой ситуации находится сейчас Корпорация "ИСД" - мажоритарный акционер ПАО "Алчевский металлургический комбинат". Сегодня ПАО "АМК" борется в украинских судах за то, чтобы вернуть себе свою же продукцию, украденную оккупантами у предприятия в 2018 году, и капризами международной логистики вот уже два года ржавеющую на территории Мариупольского морского порта.

Металлическая блокада

К началу войны на Донбассе Алчевский меткомбинат был одним из самых мощных украинских металлургических предприятий. И даже в 2014-2017 гг, после оккупации ОРДЛО, предприятие, перерегистрировавшееся в Северодонецке, оставалось крупным налогоплательщиком в Госбюджет Украины.

Однако, с началом экономической блокады в 2017 году, Корпорация "ИСД" начала терять управленческий контроль над производственными активами в Алчевске.

О рисках потери контроля менеджмент Корпорации публично заявил в конце ноября 2017 года. А через полтора месяца после такого заявления, ПАО "АМК" фактически констатировало потерю контроля над производственными активами в Алчевске.

В частности, в письме №337/04 от 18 января 2018 г ПАО "АМК" сообщило органам государственной власти, что не осуществляет никаких товарных, производственных, финансовых операций в городе Алчевск. Предприятие объявило, что не осуществляет и до момента восстановления контроля над производственными активами в городе Алчевск не намерено осуществлять ввоз или вывоз любых продуктов, товаров, материальных ценностей из города Алчевск через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции или через участки государственной границы Украины, которые временно находятся вне контроля Государственной пограничной службы Украины и Государственной фискальной службы Украины.

Металлическая схема: Алчевск-Темрюк-Мариуполь-Антверпен

Но такое крупное промышленное предприятие как АМК недолго оставалось бесконтрольным. Как сообщали в конце 2017 года украинские СМИ, Алчевский меткомбинат перешел под контроль компании "Внешторгсервис" Сергея Курченко. Действительно, 28 ноября 2017 так называемое Министерство юстиции так называемой ЛНР сообщило об аккредитации "Филиала №12 "Алчевский металлургический комбинат закрытого акционерного общества "ВНЕШТОРГСЕРВИС".

Новые так называемые "владельцы" промышленных активов оккупированного Донбасса через различные контрабандные схемы пытались организовать поставки металлопродукции с оккупированных территорий на мировой рынок. В том числе - и через таможенную территорию Украины.

Но осенью 2018 года эта схема дала сбой - в Мариуполе арестовали более 3 тысяч тонн продукции Алчевского меткомбината, которая перевозилась из российского порта Темрюк в бельгийский Антверпен на судне COMET под либерийским флагом.

В документах на груз отправителем значился ALCHEVSK IRON & STEEL WORKS BRANCH NO 12, 94202, UKRAINE Alchevsk Schmidt str. 4 - то есть филиал № 12 ПАО "АМК", который находится по адресу: 94202, Украина, г. Алчевск, ул. Шмидта, 4. А получателем значилась немецкая компания "PRIMEX STEEL TRADING GMBH".

Груз в соответствии с поручениями от 24.10.2018 г отправляли АО "РЖД Логистика" (РФ) и ООО "Первая логистическая компания" (РФ) в адрес офшорной компании "Vartech Enterprise Limited", которую СМИ связывают с Сергеем Курченко. Фактически же груз направлялся для выгрузки в Антверпен и поступил в Украину в таможенном режиме транзита.

Первым об аресте металла в Мариупольском порту сообщил на своей странице в Фейсбуке тогдашний Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что все причастные будут привлечены к ответственности по статье о финансировании терроризма.

Металлическая недвижимость-2020

Как только в ПАО "АМК" стало известно о том, что более 3 тыс.т металлопродукции, произведенной на Алчевском меткобинате и фактически украденной оккупантами у законных владельцев, находятся в Мариупольском морском торговом порту, компания обратилась в правоохранительные органы с целью прекратить кражу и вернуть металл украинскому ПАО "АМК".

И 30 октября 2018 г постановлением следственного судьи Лисичанского городского суда А.Березина в уголовном производстве №12018130240000350 был наложен арест на металлургическую продукцию ПАО "АМК", находящуюся в Мариупольском порту.

Решением суда металлургическая продукция, а именно 2393,7 т горячекатаного стального листа с обрезанными кромками, и 708,4 т плоского проката из нелегированной стали, была арестована и передана в качестве вещественного доказательства на ответственное хранение в ГП "Мариупольский морской торговый порт".

Судебные разбирательства вокруг металла длились без малого два года. И лишь 31 июля 2020 г постановлением следственного судьи Северодонецкого городского суда Луганской области И.Посохова арест был отменен и принято решение вернуть изъятую в качестве вещественного доказательства металлургическую продукцию ее законному владельцу - ПАО "АМК".

В постановлении суда отмечалось, что ПАО "АМК" является законным владельцем металлургической продукции, и ее приобретение компанией "PRIMEX STEEL TRADING GMBH" было произведено по поддельным документам, является противоправным и незаконным. Постановление вступило в законную силу, подлежит обязательному исполнению, а в случае его умышленного невыполнения закон Украины предусматривает уголовную ответственность.

Металлические барьеры

Казалось бы, справедливость, хотя бы частично - восстановлена. И ПАО "АМК" в конце концов получило возможность распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Но дальнейшее развитие ситуации показало, что это не так.

2020 год близится к концу, а ПАО "АМК" до сих пор не может забрать свое имущество с территории порта, отмечают СМИ, исследовавшие эту ситуацию. Как заявляют в ПАО, представители ГП "Мариупольский морской торговый порт" препятствуют попыткам компании вывезти принадлежащую ей металлургическую продукцию с территории порта, ссылаясь на необходимость соблюдения каких-то таможенных формальностей.

При этом, как акцентируют в ПАО "АМК", портовики почему-то "забывают", что эта продукция была изготовлена в Украине, и попытка ее вывоза с территории Украины была незаконной. Учитывая то, что такие действия госпредприятия, а именно невыполнение им судебного решения, являются незаконными и содержат признаки состава преступления, ПАО "АМК" намерено обратиться в правоохранительные органы для защиты своих законных прав и интересов.

Металлический баттл

Драматизма ситуации придает еще и тот факт, что от своеволия портовиков может получить пользу вышеупомянутая компания "PRIMEX STEEL TRADING GMBH", а значит что в итоге – и "продавший" немецким бизнесменам де-факто украденный металл, беглый Сергей Курченко, который по данным СБУ финансирует террористов на Донбассе.

Недавно, в октябре 2020 года, эта немецкая компания обратилась в Хозяйственный суд Луганской области с судебным иском о наложении ареста на металлургическую продукцию. Представители "PRIMEX STEEL TRADING GMBH" просят передать металл своему представителю - адвокату Андрею Кароеву или уполномоченному на хранение государственному учреждению.

Постановлением Хозяйственного суда Луганской области от 13 октября 2020 г в удовлетворении указанного ходатайства было отказано. Однако - компания "PRIMEX STEEL TRADING GMBH" оспаривает это решение в апелляционном порядке.

Сейчас в производстве Восточного апелляционного хозяйственного суда находится дело №913 / 444/18(913/1558/20) по обращению представителя компании "PRIMEX STEEL TRADING GMBH" адвоката Кароева, в котором он просит принять новое решение о наложении ареста на металл.

Также Кароев просит обязать Государственное предприятие "Мариупольский торговый порт" не осуществлять любых действий по перемещению металла.

Конечно, можно предположить, что он пытается защитить интересы лишь немецких бизнесменов. Но ведь в итоге-то - действует на руку Курченко, "отжавшего" предприятие у законных владельцев.

Металлическая справедливость - она существует?

Фактически, судьба имущества, на законных основаниях принадлежащего украинскому предприятию, но украденного у него оккупантами, зависит от справедливости судебной власти Украины и от того, считают ли себя люди, уполномоченные действовать именем Украины, именно гражданами и патриотами Украины. В ПАО "АМК" рассчитывают на то, что суд примет законное решение, и украинское предприятие наконец-то сможет на законных основаниях распорядиться своим металлом.