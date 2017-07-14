Непогода в городе. Мощный июльский ливень затопил улицы и проспекты в Харькове

Ливень с грозой, а местами с градом обрушился на город около полудня. В социальных сетях пользователи выкладывали многочисленные фото и видео, на которых отчетливо видно как бушует стихия в разных районах. Дождь, рассказывают харкьовчане лил буквально стеной, всего через полчаса Харьков практически превратился в Венецию - подтопленными оказались Московский проспект и проспект Гагарина, множество улиц в центре города, вода стояла во дворах на Павловом Поле и Салтовке.

Елена:

На Пушкинской нельзя было выйти вообще, потому что по щиколотку воды.

Богдан:

Дождь пошел, промок полностью, вот кроссовки вымазал, улицы нормально затоплены. все плохо сделано. Вот даже посмотрите - А где больше всего? - Ну на Плехановской я шел, в магазин зашел за кофе, вышел дождь.

Харьковчанка Евгения Губкина рассказывает, спустя несколько минут после того как закончился ливень практически вплавь пришлось добираться на работу. Воды было так много, что возле многоэтажек образовались целые озера, на дорогах, говорит девушка - тоже потоп.

Евгения Губкина:

Все поперечные улицы Гагарина были затоплены. Как маленькие дети, так и старики - бабцушки все мы переговариваясь с улицы на улицу пытались решить как выйти из ситуации, немногие говорили, что все перпендикулярные улицы полностью затоплены, особенно проезды. В микрорайонах. Я шла по стороне новостроек, добраться до вот этого стеклянного моста было практически невозможно. У меня были все ноги мокрые.

По профессии Евгения - градостроитель, она уверена проблема в неработающей ливневой канализации. Часть из них, возмущаются харьковчанка, просто исчезли после реконструкции проспектов и дорожных работ на улицах города.

Евгения Губкина:

Он ремонтиурется постоянно, расширение бесконечная перекладка асфальта на проспекте Гагарина, вырубка деревьев, что мне непонятно, чем это обосновано, на настолько интенсивной магистрали. И с учетом этого не проложить нормальную ливневку - это ничем необъяснимо, кроме чего-то нехорошего.

В мэрии признают - несколько улиц действительно были подтоплены и за короткий промежуток времени вода просто не успевала уходить. Но отмечают, проблема не в отсутствии ливневых канализаций, а в количестве осадков. В горсовете приводят цифры - сегодня за 20 минут в некоторых районах города выпала их месячная норма, больше всего это прочувствовали те, кто во время ливня с градом оказались в районе улиц Котлова и Клочковской. Тем временем, синоптики утверждают, сегодня именно Харьков стал эпицентром разгула стихии, в других населенных пунктах области осадков было гораздо меньше. Пасмурная и дождливая погода, с небольшими прояснениями сохранится и на выходных. Возможна гроза, температура ночью установится на уровне +11, +13, днем до 23 тепла. Солнечная погода вернется в начале следующей недели.