Неправильная парковка? В Чугуеве неизвестные повредили шины сразу нескольким авто - соцсети

В Чугуеве нескольким автомобилям, припаркованным на улице Музейная, 7, неизвестные прокололи шины.

Об этом сообщают в местной группе Фейсбук очевидцы.

Там же опубликованы соответствующие фото пострадавших авто.

Проколотые шины - это месть за «правильное» место парковки, предположил пользователь Фейсбук Артём Мариненко.

«Здесь много людей каждый день проходит, а владельцы авто очень любят здесь парковаться, тем самым перекрывая проход, хотя в 50 метрах находится парковочная зона. Видимо у кого-то терпение лопнуло»,- прокомментировал он.

Однако некоторые пользователи соцсетей считают, что порча имущества - слишком жесткая мера воздействия на автолюбителей-нарушителей парковки, и полагают, что в данном случае предупредительных наклеек на стекла авто было бы достаточно.

"Согласен, достали разъезды, стоянки там, где люди ходят и с детьми, но это, как на мой взгляд, слишком жёстко, да ещё и статья .... Наклеек на стёкла, думаю, было бы достаточно, и «головняк» владельцу, и никакой порчи имущества…», - убежден пользователь Фейсбук Дмитрий Куцуляк.

От самих владельцев пострадавших авто комментариев не поступало.