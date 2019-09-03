Непривитые дети: пустят ли ребенка в школу без прививок

Эпидемию кори можно легко предотвратить вакцинацией. Но из-за того, что родители избегали прививок, именно эта инфекция в последнее время наделала шума в Украине, говорят врачи.

Педиатр Евгений Комаровский утверждает: сейчас в развитых странах мира дети, не имеющие прививок, не посещают учебные заведения. К обязательным прививкам для посещения школы относится до десятка вакцин.

Евгений Комаровский, врач-педиатр:

Ваш ребенок привит от кори. У вас дома, кроме вашего ребенка десятилетнего, есть еще шестимесячный малыш. Ваш десятилетний ребенок в классе, к нему пришел не привитый, и он стал носителем вируса, и пришел в дом, и заразил вашего шестимесячного ребенка. После 110 тысяч заболевших корью - этого недостаточно, чтобы прекратить дебильные, антинаучные разговоры ХІХ века о вреде вакцинации.

По мнению медика, необходима мощная информационная кампания на уровне МОЗа. Педиатр уверяет, что хотя вокруг распространенных индийских вакцин идут дебаты, они качественные. Ими привиты две трети населения мира. Зато европейских хватает лишь на 20% детей, и они в разы дороже.

Мамочки же говорят: семья сама должна решать, вакцинировать ли ребенка. Некоторые из них уверяют: против непривитых учеников не возражают.

Анна Дмитренко, мама:

Это выбор каждого родителя. Мы, например, все сделали прививки все абсолютно, прописано, согласно графику, а то остальное - выбор родителей.

Ирина Трубицына, бабушка:

Двояко, если учитывая, что идет эпидемия болезни, то я бы все-таки за то, чтобы все вакцинировались. Только дети, которые - аллергия. У меня дочка медик - всё проверяет, а потом - уже. Мы к этому ответственно относимся. Очень ответственно.

Раиса Егорова, мама:

Есть же противопоказания прививкам. Я ребенку своему старшему позже делала прививки, потому что диатез был.

А вот педагог Александра Мужевская считает, что это обезопасит детей в коллективах, где могут быть различные возбудители инфекций.

Александра Мужевськая, директор колледжа:

Повинні діти наші бути привиті, щоб діти були здорові, щоб діти мали імунітет.

Однако в городском Департаменте образования сообщают, что педагоги не имеют права отстранять детей от учебы из-за отсутствия прививки, потому что из Министерства не прислали соответствующий документ.

Ольга Деменко, директор городского Департамента образования:

Тут повинно Міністерство освіти і науки - я думаю, що молода очільниця візьме це під контроль - і Міністерство охорони здоров'я спільно відпрацювати спільний наказ чи якийсь нормативний документ, яким би керувались і медики, і педагоги.

Право ребенка на образование это решение не нарушает, уверяет адвокат, ведь одновременно Министерством образования и науки было принято решение: если семья не хочет прививать ребенка, то может выбрать другие формы обучения - дистанционное или индивидуальную. На самом деле решение об обязательности прививаться – не новинка для Украины.

Олег Михайлов, адвокат:

Совместное решение несколькими Министерствами – Министерством охраны здоровья и Министерства образования. Абсолютно правильное и лежит полностью в законной сфере. На самом деле у нас всегда было написано в законодательстве, что ребенок допускается не только в школу, но и в дошкольное учебное заведение (это наш садик, мы так понимаем) в случае, если у него присутствует разрешение по медицинским показателям. В первом числе: "здоров-не здоров" и во-вторых, это "привит-не привит".

А город и область обеспечена всеми необходимыми вакцинами. Родители могут привить ребенка по месту жительства. Дозаказывать будут еще вакцины от кори, ведь в сентябре ожидается очередная волна повышения заболеваемости.