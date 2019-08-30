Непривитых детей не имеют права отстранять от занятий - горсовет

Нормативного акта, который бы запрещал принимать в школы непривитых детей, не существует.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, директора школ не имеют права отстранять от занятий детей без прививок. Ведь в нормативно-правовых актах четко прописано, что контроль за прививками детей осуществляют врачи первичного звена. У каждого ребенка есть свой врач, и его функция - следить, привит ребенок или нет

«Конституция гарантирует нам доступное образование. Как директор школы может нарушить закон «Об образовании», где четко прописано, что каждый ребенок должен учиться? Где механизм отстранения от занятий детей, которые не привиты? Такого механизма нет», - подчеркнула Деменко.

Со своей стороны Департамент образования продолжит проводить информационную работу. Родителям дошкольников и школьников будут объяснять, как важны прививки для здоровья детей, учитывая критическую эпидемиологическую ситуацию в прошлом учебном году по заболеваемости корью.