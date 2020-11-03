Неприятный запах в квартирах и земля в подъезде: в доме на улице Чкалова меняют канализационные трубы

В доме на улице Чкалова меняют канализационные трубы.

Владимир, житель дома:

Вот это мы, грубо говоря, своими силами закрыли, потому что ходить вообще не возможно, земля в подъезде и очень неприятный запах канализации.

Но прежде всего, подниматься по лестнице теперь стало опасно, ведь разрытую яму прикрывают обычные доски.

Алена, местная жительница:

У меня, допустим, есть ребенок, здесь в подъезде щас практически у всех есть дети и животные, которые ходят через вот эту грязь. Это все идет в квартиру, меня это не очень устраивает.

А вот неприятный запах, жителям дома приходится терпеть не только в подъезде, но и в собственных квартирах. Все началось два месяца назад, когда в доме на улице Чкалова коммунальщики взялись менять канализационные трубы. Владимир, местный житель, рассказывает, что дом, в котором они живут старый, поэтому проблемы с канализацией время от времени возникали. Во время очередной поломки рабочие раскопали и достали старую трубу, положили небольшую часть новой, и на этом все остановилось. Мужчина, говорит, что в доме из-за этих работ четыре квартиры остались отключенными от канализации.

Владимир, житель дома:

В таком состоянии, в том плане, что 4 квартиры, здесь идет три стояка, 4 квартиры, моя 15 квартира. Второй этаж и первый этаж полностью отключен от канализации. Они убрали тройник и все эти фекалии, канализация идет в подъезд.

Владимир говорит, коммунальщики время от времени приезжают к дому, но работа, так и не сдвинулась с места. А вот сами жители уже устали обращаться за помощью к коммунальным службам, ведь там в ответ лишь разводят руками.

Владимир, житель дома:

Я постоянно звоню 15-62, 15-33 – это водоканал. Жена ходила три, четыре раза в «Жилкомсервис», они говорят, звоните на горячую линию. Приезжали три или четыре раза аварийная служба, они говорят, а что мы можем сделать, у вас не забито, у вас просто нет трубы.

А вот в "Жилкомсервис", сообщают, что через изношенный трубопровод в доме начали случаться проблемы в работе канализации, чтобы в будущем избежать проблем с трубами, их решили заменить на новые. На данный момент все ремонтные работы завершены, а квартиры подключены к канализации.