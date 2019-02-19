Неравнодушные харьковчане спасли пенсионера от смерти на морозе

19 февраля 2019 г. 18:02
Автор: Мария Вовк
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Около часу ночи Богдан с друзьями ехал на машине мимо ТРЦ «Французский бульвар». В темноте он обратил внимание на размытый силуэт, лежащий на обочине.

Когда парень вышел из машины, то увидел пожилого мужчину, который страшно замерз и умолял о помощи. Парень рассказывает, что если бы они ехали позже, то спасать было бы некого.

Богдан, очевидец ситуации

Мужчина просил помощи, сказал, что не может идти, потерялся. Мужчина был пожилого возраста где-то, с палочкой, мы - с учетом погоды нам самим было очень холодно. Приняли решение вызвать скорую помощь и полицию.

О том, что накануне чуть не умер человек, местные жители и работники торгового центра не знают. Огласку событие приобрело через социальные сети.

Пожилого мужчину «скорая» забрала в больницу. Медики говорят, что он почти получил обморожение.

Сейчас состояние пенсионера оценивается медиками как удовлетворительное, и нашлись его родственники, которые накануне потеряли с ним связь. Они весь вечер его искали - в то время, когда он не давал о себе знать и не отвечал на телефонные звонки.

Именно благодаря сообщениям в социальных сетях они смогли его найти.

 

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