Несколько харьковских районов частично остались без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Тракторостроителей, 108 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (кор. №2, стояк) до 17:00 16.06.20 г.; ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Тракторостроителей, 158-а, ул. Гарибальди, 1-а, 3, 3-а, 5, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 64 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-б (п. №4) до 20:00 16.06.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Пушкинская, 67/69 (стояк) до 20:00 16.06.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 180 (кор. №3, спаренный стояк), ул. Воскресенская (Урицкого), 29 (п. №2, стояк) до 20:00 16.06.20 г.

Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 55 (п. №2, стояк) до 20:00 16.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (стояк), ул. 23 Августа, 49-в (п. №3, стояк), ул. Алексеевская, 14-б (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 16.06.20 г.