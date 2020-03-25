Несколько районов города частично без воды: адреса

25 марта 2020 г. 10:05
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Как сообзаюь в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №7, стояк) до 20:00 25.03.20 г.

А также:                           

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3) до 20:00 25.03.20 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №12, стояк) до 20:00 25.03.20 г.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №8, стояк) до 20:00 25.03.20 г.

Холодногорский район:
ул. Славянская, 6 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 25.03.20 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №4) до 20:00 25.03.20 г.; пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 26.03.20 г.

 

 

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