Несколько районов города частично без воды: кому отключили водоснабжение?

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Шекспира, 12-а (п. №1-2, стояк) до 20:00 05.06.20 г., ул. Котельниковская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, 13 до 20:00 06.06.20 г.

А также:

Киевский район:

въезд Бутовский, 7 до 18:00 05.06.20 г., ул. Труфанова (ч/с) до 20:00 05.06.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 05.06.20 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 4 (п. №4, стояк) до 17:00 05.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 05.06.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 11 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 05.06.20 г.; ул. Плехановская, 73 (п. №6, стояк) до 20:00 06.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190 до 20:00 05.06.20 г.