Несколько районов Харькова частично без воды: список адресов

05 февраля 2020 г. 9:53
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Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Краснодарская, 171-а,б, ул. Благодатная, 2  до 18:00 05.02.20 г.

Киевский район:

ул. Пушкинская, 40 (п. №1), ул. Астрономическая, 13 (п. №3), ул. Астрономическая, 35-а (п. №2), ул. Пушкинская, 67 до 20:00 05.02.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107-в (п. №4) до 20:00 05.02.20 г.

Новобаварский район:

пер. Петрашевский (ч/с) до 20:00 05.02.20 г.

Холодногорский район:

ул. Новочеркасская (ч/с), пер. Новочеркасский (ч/с), ул. Старопрудная, 4, 6, 8, 12, ул. Золочевская, 12 (кор. №4,5) до 20:00 05.02.20 г.

Шевченковский район:

ул. Культуры, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 05.02.20 г.

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