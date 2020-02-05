Несколько районов Харькова частично без воды: список адресов

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Краснодарская, 171-а,б, ул. Благодатная, 2 до 18:00 05.02.20 г.

Киевский район:



ул. Пушкинская, 40 (п. №1), ул. Астрономическая, 13 (п. №3), ул. Астрономическая, 35-а (п. №2), ул. Пушкинская, 67 до 20:00 05.02.20 г.

Московский район:



пр. Тракторостроителей, 107-в (п. №4) до 20:00 05.02.20 г.

Новобаварский район:



пер. Петрашевский (ч/с) до 20:00 05.02.20 г.

Холодногорский район:



ул. Новочеркасская (ч/с), пер. Новочеркасский (ч/с), ул. Старопрудная, 4, 6, 8, 12, ул. Золочевская, 12 (кор. №4,5) до 20:00 05.02.20 г.

Шевченковский район:



ул. Культуры, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 05.02.20 г.