Несколько районов Харькова частично остались без воды: адреса

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 05.05.20 г.; ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Свинаренко, 14 (п. №4) до 20:00 06.05.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Познанская, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 06.05.20 г.

Основянский район:

пл. Павловская (Розы Люксембург ), 20 (п. №2) до 20:00 06.05.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 06.05.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 06.05.20 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 4 (п. №2, спаренный стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5, стояк) до 20:00 06.05.20 г.