Несколько районов Харькова частично остались без воды: адреса

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 05.05.20 г.; ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Свинаренко, 14 (п. №4) до 20:00 06.05.20 г.
А также:
Московский район:
ул. Познанская, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 06.05.20 г.
Основянский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург ), 20 (п. №2) до 20:00 06.05.20 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 06.05.20 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 06.05.20 г.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (п. №2, спаренный стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5, стояк) до 20:00 06.05.20 г.