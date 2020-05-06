Несколько районов Харькова частично остались без воды: адреса

06 мая 2020 г. 9:51
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Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 05.05.20 г.; ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Свинаренко, 14 (п. №4) до 20:00 06.05.20 г.

А также:

Московский район:
ул. Познанская, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 06.05.20 г.

Основянский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург ), 20 (п. №2) до 20:00 06.05.20 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 06.05.20 г.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 06.05.20 г.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (п. №2, спаренный стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5, стояк) до 20:00 06.05.20 г.    

 

 

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