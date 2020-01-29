Несколько районов Харькова остались без воды: список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение. Как сообщает КП "Харьковводоканал", воды нет по следующим адресам:

Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 18:00 29.01.20 г.; пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №6) до 20:00 29.01.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №9, стояк) до 20:00 30.01.20 г.

Индустриальный район:



ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), ул. Плиточная, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 29.01.20 г.; пр. Московский, 304 (п. №1, стояк) до 20:00 30.01.20 г.

Киевский район:



ул. Героев Труда, 4 (п. №9, стояк) до 18:00 29.01.20 г.

Немышлянский район:



пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29.01.20 г.

Новобаварский район:



пр. Дзюбы, 2 (п. №3, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 1/3 (п. №2, стояк) до 20:00 29.01.20 г.

Основянский район:



ул. Валдайская, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 29.01.20 г.

Шевченковский район:



пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3) до 20:00 30.01.20 г.