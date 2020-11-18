Несколько зданий на Новых Домах - без тепла. Когда коммунальщики решат проблемы?

Еще в начале октября в "Харьковских тепловых сетях" отчитались - еще до старта отопительного сезона провели масштабные ремонты. Больше всего - в Шевченковском, Слободском и Немышлянском районах. Директор КП Сергей Андреев отмечал, что запланированные работы по перекладке сетей - на завершающем этапе. Прогнозировал, что тепло появится в жилых домах города в течение двух недель, и уверял, что существенных проблем с отоплением и горячей водой не будет. В частности, в районе Новых Домов.

Сергей Андреев, директор КП "Харьковские тепловые сети":

(9 октября 2020 года)

Часть Немышлянского района, но на сегодняшний день там практически все работы по перекладкам закончены. Система теплоснабжения города Харькова, она очень развернутая, централизованная, и время на пуск тепла от начала до окнчания - не меньше двух недель. В течение двух недель город будет полностью включен в систему теплоснабжения.

Но проблем тепловикам избежать не удалось. На отсутствие отопления до сих пор жалуются жители разных районов города, хотя на календаре - уже 18 ноября. Без тепла и жильцы дома номер 19 по улице Танкопия на Новых Домах. Люди говорят - спасаются от сырости и холода обогревателями, а воду приходится подогревать.

Лариса, жительница дома по ул. Танкопия, 19:

Отопление у нас еще не включали ни разу. Сказали, что поломка вот здесь, сказали - делается, но оно пока еще не делается. Мерзнем, маленькие детки, мерзнем. Но, нам пока не насчитали за отопление. А вот четвертый подъезд, хоть там нет отопления - насчитали. 280 бабушке. Она вчера: что такое 280? За что? Пользуемся бойлером, холодной водой. Зато электричество мы нагорели 1560 на электричество за два месяца.

За прошедшие сутки операторы городской диспетчерской службы получили более 3 тысяч заявок по проблемам с отоплением, еще 800 - по поводу перебоев с горячим водоснабжением. Некоторые горожане отмечают, что их дома подключили, однако батареи - чуть теплые. Поэтому часть жителей многоэтажек жалуются на определенную прохладу в домах, для других - температура удовлетворительная, переживают лишь бы отопление не отключали совсем.

Маргарита, жительница дома по ул. Танкопия, 19/1

Практически тепло, да. Почему? Комфортно, батареи не горячие, но вот быстро как хотела сказать. Одеваться не нужно супер. Обычный халат, обычный домашний костюм.

В городском совете отметили, что все данные о подключении к теплу жилого фонда Харькова уточняются. Возле дома по улице Танкопия, 19 продолжаются работы по устранению дефектов, поэтому тепло планируют подать в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко. В нескольких зданиях по Стадионному проезду, где жители жалуются на холод, по информации городского совета, коммунальщики сейчас определяются с гидравлическими режимами. Кроме того, тепловики проверяют ситуацию с отоплением одного из домов по Жасминовому бульвару, где люди также жаловались на отсутствие отопления.