Несмотря на локдаун, непродовольственные магазины в Харькове продолжают работать

С начала всеукраинского локдауна харьковские полицейские зафиксировали 38 правонарушений. 8 из них касались работы магазинов, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, 30 - пребывания граждан без маски. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Так, магазин непродовольственных товаров на проспекте Петра Григоренко и цветочная лавка по улице Плехановской работали вопреки ограничениям, которые начали действовать с 8 января в Украине. Магазин одежды на проспекте Московском в Немышлянском районе города также работал несмотря на действующие запреты.

В отношении нарушителей полицейские составили 38 протоколов по статье 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего полицейские проверили 490 объектов на территории Харькова и области, из них: 207 ресторанов и кафе, 47 рынков, 144 магазина, 35 перевозчиков, 7 общежитий, 35 мест отдыха и 15 других объектов.