Несмотря на попадание Харькова в "красную" зону, школы на досрочные каникулы не уходят - решение КЧС

Несмотря на попадание Харькова в «красную» зону по карантину, школы в городе продолжают работу и не уходят на каникулы досрочно.

Соответствующее решение было принято сегодня, 16 октября, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенно-экологической безопасности.

Так, согласно решению городских властей, школы в Харькове на карантин не идут, детские садики также работают.

В то же время вице-мэр Игорь Терехов отметил, что если родители не хотят вести детей в школы, они могут этого не делать.

"Мы настаивать не будем с учетом эпидемиологической ситуации", - отметил он.

Также, по данному решению, спортивные заведения и фитнес-залы тоже работают, но с соблюдением всех карантинных мер.

Транспорт в городе также продолжает работать.

Однако протокола данного решения комиссии еще нет.

Напомним, как сообщалось, с 19 октября решением Госкомиссии по ТЭБ и ЧС Харьков был отнесен к «красной» зона карантина. Кроме Харькова, также в «красную» зону попали город Люботин и три района области – Богодуховский, Лозовской и Первомайский.