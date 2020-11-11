Несмотря на протесты, карантин выходного дня все же ввели

11 ноября 2020 г. 15:45
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине. В стране вводят карантин выходного дня. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Правительство поддержало инициативу Минздрава о введении карантина выходного дня с 14 по 30 ноября 2020 года. Таким образом вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.

Запрещается: работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Остаются работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

В Минздраве отметили, что продолжительность карантина выходного дня будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53