Несмотря на рекомендации, харьковчане нарушают правила карантина

На Харьковщине полицейские составили 191 админпротокол за нарушение правил соблюдения карантина. Как отмечают в ГУ Нацполиции Харьковской области, большинство протоколов составлено в отношении работников различных учреждений и торговых заведений, которые не прекратили свою деятельность в условиях временных ограничений. Продолжали работать некоторые заведения общественного питания, спортивный клуб, бытовые магазины и магазин цветов.

Также за нарушения при осуществлении пассажирских перевозок к административной ответственности привлечено 7 водителей. В четырех случаях сотрудники полиции обнаружили превышение количества пассажиров в транспортном средстве, в других - водители осуществляли перевозки людей по пригородным маршрутам.